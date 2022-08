Λωρίδα της Γάζας: 32 νεκροί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Τριάντα δύο άνθρωποι, μεταξύ των οποίων έξι παιδιά έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη της κλιμάκωσης της βίας μεταξύ του Ισραήλ και της οργάνωσης Ισλαμικός Τζιχάντ, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα.

Το υπουργείο ανέφερε ότι τα θύματα σκοτώθηκαν σε ισραηλινά χτυπήματα που έχουν γίνει από την Παρασκευή και που προκάλεσαν επίσης τον τραυματισμό 215 ανθρώπων.

The moments of horror witnessed today in the streets of Gaza with the beginning of the Israeli air strikes that targeted different sites in the Strip. pic.twitter.com/VMEasmC38X

— TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) August 5, 2022