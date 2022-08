Snapshots from the central tourist area around and on the Acropolis during a heat wave attaining 43 degrees Celsius in Athens, on July 25, 2022./ Στιγμιότυπα από την κεντρική τουριστική περιοχή γύρω και πάνω στην Ακρόπολη κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα που ακουμπάει τους 43 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, στις 25 Ιουλίου 2022.

Τον Ιούλιο, ο Έλον Μασκ πέταξε στη Μύκονο, όπου φημολογείται ότι πλήρωσε 7.000 ευρώ για να απολαύσει τις χαρές ενός ταχύπλοου σκάφους χρυσού χρώματος για μερικές ώρες. Στην κοντινή Πάρο, ο Ρότζερ Φέντερερ απολάμβανε τον ήλιο με την οικογένειά του, μακριά από το γήπεδο του τένις, ενώ ο Μάτζικ Τζόνσον ενθουσιάστηκε με την «εμπειρία που άλλαξε τη ζωή του» στην Ακρόπολη και η Νικόλ Κίντμαν ευχαρίστησε την «όμορφη Ελλάδα» στο Instagram. Ενέργεια: Ο εφιάλτης του «σιβηρικού χειμώνα» πλανάται πάνω από την Ευρώπη – Θα τη σώσει ο… καιρός της Ασίας; Η Ελλάδα περνάει ένα καλό καλοκαίρι, γράφει άρθρο της βρετανικής εφημερίδας «The Guardian». Εκεί που οι υπεύθυνοι του τουρισμού πιστεύουν ότι δεν μπορεί να γίνει καλύτερο, γίνεται: Η Αθήνα προετοιμάζεται για ένα εκατομμύριο επισκέπτες αυτή την εβδομάδα – αριθμός ρεκόρ συρρέει στα νησιά, παρά τις μέδουσες – και υπάρχουν πολλές διασημότητες που κάνουν διακοπές εκεί. «Φέτος όλος ο κόσμος ψηφίζει την Ελλάδα», δήλωσε στον Observer ο υπουργός Τουρισμού της χώρας, Βασίλης Κικίλιας. «Έχουμε έναν πόλεμο στην Ευρώπη, μια πανδημία που είναι ακόμη μαζί μας, μια ενεργειακή κρίση, παγκόσμια αβεβαιότητα, πληθωρισμό, εντάσεις με την Τουρκία, ακόμη και μέδουσες, και όμως εξακολουθούν να έρχονται. Οι αφίξεις στα δημοφιλή νησιά έχουν αυξηθεί κατά 20%». Και η Αθήνα γεμάτη τουρίστες Και στην ελληνική πρωτεύουσα τα πράγματα δεν μπορούν να γίνουν καλύτερα: μετά τα χαμένα χρόνια από τον κοροναϊό, οι παραθεριστές έχουν επιστρέψει μαζικά, σφύζουν από ζωντάνια οι δρόμοι του ιστορικού κέντρου της πόλης και τουρίστες συνωστίζονται στους αρχαιολογικούς χώρους. Τα στοιχεία δείχνουν ήδη μια τουριστική περίοδο που θα ξεπεράσει το ιστορικό ρεκόρ της χώρας, καθώς το 2019 προσέλκυσε 33,1 εκατομμύρια επισκέπτες, δηλαδή πάνω από τρεις φορές τον συνολικό πληθυσμό της Ελλάδας. Για τον Κώστα Λαβίδα, ο οποίος διατηρεί το κεμπαπτζίδικο που έκανε διάσημο τον παππού του τη δεκαετία του 1950, οι παραθεριστές είναι σωτήριοι. «Το σίγουρο είναι ότι αν δεν υπήρχαν οι τουρίστες δεν θα είχα την επιχείρηση που έχω» είπε, τοποθετώντας σουβλάκια στη σχάρα πίσω του, καθώς σχηματίζονταν ουρές έξω από το εστιατόριο στην πλατεία Συντάγματος. «Δόξα τω Θεώ που είναι εδώ!». Γεμάτα λιμάνια και αεροδρόμια Δεν είναι μόνο τα παραθεριστικά νησιά που αναφέρουν σημαντική αύξηση των αφίξεων. Η ζήτηση για κρουαζιέρες έχει επίσης εκτοξευθεί, με περισσότερα από 700 πλοία να αναμένεται να δέσουν στα ελληνικά λιμάνια το 2022. «Υπήρξε αύξηση 280% στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και 130% στον Πειραιά», δήλωσε ο κ. Κικίλιας. Οι πτήσεις προς το διεθνές αεροδρόμιο της Αθήνας – ένα από τα ελάχιστα στην Ευρώπη, που δεν έχουν πληγεί από καθυστερήσεις αυτό το καλοκαίρι – αυξήθηκαν κατά 20%. Η άνοδος του τουρισμού είναι τέτοια που, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αυτό είναι να βρεθούν αρκετοί εργαζόμενοι για να στελεχώσουν τον κλάδο. Τους τελευταίους μήνες, τα θέρετρα και τα ξενοδοχεία επιστράτευσαν Ουκρανούς πρόσφυγες για να βοηθήσουν στην κάλυψη θέσεων εργασίας. «Από τις 2 Μαρτίου υπήρχαν εννέα απευθείας πτήσεις από τις ΗΠΑ προς την Αθήνα κάθε μέρα. Αυτό έχει αλλάξει τα δεδομένα», πρόσθεσε ο κ. Κικίλιας. «Περίπου 500.000 Αμερικανοί αναμένεται να έρθουν μέχρι το Νοέμβριο. Ξοδεύουν πολλά χρήματα και με την ισοτιμία του δολαρίου προς το ευρώ μπορούν να ξοδέψουν ακόμη περισσότερα», όπως είπε. Υψηλά έσοδα από τον τουρισμό Η Ελλάδα κέρδισε 18,2 δισ. ευρώ από τουριστικά έσοδα το 2019 και λίγο πάνω από 10 δισ. ευρώ πέρυσι, όταν άνοιξε τα σύνορά της το Μάιο. Μιλώντας στο CNN, ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε ότι πιστεύει πως θα εκπλαγούν «ευχάριστα» μόλις «κάνουν τα μαθηματικά» στο τέλος της σεζόν. «Η Ελλάδα τα πηγαίνει ιδιαίτερα καλά αυτό το καλοκαίρι», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης στο αμερικανικό δίκτυο: «Έχουμε καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για την αναβάθμιση του τουριστικού μας προϊόντος, διασφαλίζοντας ότι όλες οι νέες επενδύσεις στον τουρισμό είναι βιώσιμες. Είδαμε φέτος την τουριστική περίοδο να ξεκινάει πολύ νωρίς και περιμένω να τελειώσει πολύ αργά». Σε μια οικονομία τόσο εξαρτημένη από τον τομέα αυτό – ο τουρισμός αντιπροσωπεύει το 25% της οικονομικής παραγωγής της Ελλάδας και μία στις πέντε θέσεις εργασίας – το ταξιδιωτικό «μικρόβιο», που φαίνεται να έχει καταλάβει τον κόσμο μετά την πανδημία του κοροναϊού, είχε ως αποτέλεσμα να είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό ψυχολογικό βάλσαμο. Ο δύσκολος χειμώνας Πέρα από τα… ρόδινα στοιχεία, όμως, επισημαίνει ο Guardian στο άρθρο του, οι Έλληνες γνωρίζουν ότι τους περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας. Ο πληθωρισμός έφτασε το 11,5% – υψηλό 28 ετών – τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat. Σε ένα κράτος, όπου ο κατώτατος μισθός είναι 713 ευρώ το μήνα και εκτιμάται ότι το 43% του εργατικού δυναμικού δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά να κάνει διακοπές, οι τιμές έχουν εκτοξευθεί στα ύψη. «Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων σε αυτή τη χώρα που εργάζονται για λιγότερα από 1.000 ευρώ το μήνα», δήλωσε ο Νίκος Βέττας, καθηγητής Οικονομικών, που είναι επικεφαλής του ΙΟΒΕ. «Τα ελληνικά εισοδήματα είναι χαμηλότερα από τους μέσους μισθούς στην ΕΕ, όχι μόνο εξαιτίας των ετών της κρίσης» πρόσθεσε, αναφερόμενος στη σκληρή λιτότητα που ήταν το τίμημα των διεθνών πακέτων διάσωσης, για να αποφευχθεί η χρεοκοπία της χώρας. Ως εκ τούτου, η άνοδος των τιμών για πολλά νοικοκυριά ήταν ένα σοκ. «Είμαστε μια οικονομία που βρίσκεται ακόμη σε φάση ανάκαμψης, μια οικονομία που έχει συρρικνωθεί κατά 25%», δήλωσε ο Βέττας. «Αν και τώρα αναπτύσσεται ταχύτερα από πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης, εν μέρει χάρη στον τουρισμό, η ενεργειακή κρίση και ο πόλεμος στην Ουκρανία αποτελούν τεράστιες απειλές που δεν μπορούν να αγνοηθούν», προειδοποίησε.