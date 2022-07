Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η δούκισσα του Cambridge, Κέιτ Μίντλετον ανακοίνωσαν μέσω Twitter ότι τα «βραβεία Earthshot Prize» θα γίνουν στη Βοστώνη τον Δεκέμβριο.

«Το 2022, επιστρέφουμε και φέρνουμε τα βραβεία Earthshot στις ΗΠΑ, όπου θα βραβεύσουμε τους επόμενους πέντε νικητές», ανέφερε ο Ουίλιαμ σε βίντεο. Στη συνέχεια, εμφανίστηκε ο παίκτης των Boston Red, Ζάντερ Μπόγκερτς, ο οποίος πρόσθεσε: «Και θα το κάνουμε εδώ στη Βοστώνη».

We’re very excited that our new five-part series ‘The Earthshot Prize: Repairing our Planet’ will be out from 3rd October 2021.

You will be able to watch on @BBC, @BBCiPlayer and @discoveryplus from 3rd Oct, 📅, with a premiere on 16th October for US audiences on @Discovery. 🌎 pic.twitter.com/rOkInyPVtp

