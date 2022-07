Placebo σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα

Με ένα αναπάντεχο, αναγεννημένο χιτ έρχονται οι Placebo για να δώσουν δύο συναυλίες στην Ελλάδα: θα εμφανιστούν στις 20 Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη (Μονή Λαζαριστών) και στις 21 Ιουλίου στην Αθήνα (Τεχνόπολη). Ο λόγος για τη γνωστή διασκευή του τραγουδιού της Κέιτ Μπους «Running Up That Hill» το οποίο γνώρισε απίθανη δημοτικότητα τελευταία επειδή ακούγεται σε καθοριστικές σκηνές της τέταρτης σεζόν της πολύ επιτυχημένης σειράς «Stranger Things».

Το επίσημο βίντεο για το κλασικό synth-pop κομμάτι ξεπέρασε πριν μερικές ημέρες τα 100 εκατομμύρια views στο YouTube, ενώ το track – 37 χρόνια μετά την αρχική κυκλοφορία του – έχει ανέβει σε πολύ υψηλές θέσεις των τσαρτς παγκοσμίως χαρίζοντας στην 63χρονη τραγουδίστρια και τραγουδοποιό το πρώτο της top-10 hit στις ΗΠΑ (και πολλά εκατομμύρια δολάρια).

Η διασκευή των Placebo περιλαμβανόταν στον δίσκο τους «Covers» που κυκλοφόρησε το 2003. Το ενδιαφέρον για τη δική τους εκτέλεση έχει προφανώς αναζωπυρωθεί, είναι ξεκάθαρο αυτό και από τα σχόλια στα διάφορα βίντεο για το τραγούδι που υπάρχουν στο YouTube αλλά και στην ανοδική πορεία που εμφανίζουν τα streams στο Spotify (έχει ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια).

Οι Placebo αποτελούν σίγουρα μία από τις επιδραστικές alternative ροκ μπάντες των τελευταίων 20 χρόνων με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 13 εκατομμύρια μέχρι σήμερα. Το ομότιτλο με το όνομα τους δισκογραφικό ντεμπούτο τους έφερε μια ισχυρή αλλαγή στη βρετανική μουσική. Δώδεκα μήνες μετά το πρώτο τους single («Bruise Pristine») κυκλοφόρησαν το «Nancy Boy» που έγινε πλατινένιο, δέχτηκε διθυραμβικές κριτικές και σημάδεψε την μετέπειτα πορεία τους. Το σκοτεινά σαγηνευτικό δεύτερο άλμπουμ τους με τίτλο «Without You I’m Nothing» πούλησε πάνω από ένα εκατομμύριο αντίτυπα. Το άλμπουμ περιλάμβανε το Top-5 single «Pure Morning» και το εμβληματικό «Every You Every Me». Η πορεία του δίσκου απογειώθηκε όταν oι Placebo ερμήνευσαν ζωντανά, παρέα με τον David Bowie, το «20th Century Boy» στα BRIT Awards το 1999. Μαζί του, σε μια συγκλονιστική live εκτέλεση, έχουν πει την ίδια χρονιά στο Irving Plaza της Νέας Υόρκης και το «Without You I’m Nothing».

Το 2000 κυκλοφόρησαν το electro-punk-pop «Black Market Music». Οι αφοσιωμένοι οπαδοί των Placebo σε όλες τις ηπείρους συσπειρώθηκαν και οδήγησαν τα «Taste In Men», «Slave To The Wage» και το «Special K» στο βρετανικό Top-20. Ακολούθησε το τέταρτο άλμπουμ τους με τίτλο «Sleeping With Ghosts», που κυκλοφόρησε το 2003, αναδείχθηκε διπλά πλατινένιο στη Γαλλία, πλατινένιο στη Γερμανία και χρυσό στη Βρετανία. Το single «The Bitter End» έγινε μία από τις κορυφαίες επιτυχίες της καριέρας των Placebo, ένα από τα δύο τραγούδια (μαζί με το «Every You Every Me») που σχεδόν πάντα παίζουν σε κάθε live τους. Ο πέμπτος δίσκος με ορίτζιναλ υλικό και τίτλο «Meds» ήρθε το 2006. Το άλμπουμ «Battle For The Sun» των Placebo με παραγωγό τον Dave Bottrill, κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2009. Το «Loud Like Love», που κυκλοφόρησε το 2013, ήταν το έβδομο στούντιο άλμπουμ τους με παραγωγό τον Adam Noble και βρήκε τη μπάντα να περιοδεύει σε όλο τον κόσμο, σε μια περιοδεία με πάνω από 1 εκατομμύριο θεατές σε Αυστραλία, Λατινική Αμερική, Βόρεια Αμερική, Ευρώπη και Ασία.

Οι Placebo γιόρτασαν την επέτειο των 20 χρόνων τους με την κυκλοφορία του retrospective album τους, «A Place For Us To Dream» στις 7 Οκτωβρίου 2016, καθώς και με την κυκλοφορία του EP με τίτλο «Life’s What You Make It» που περιείχε 6 νέα κομμάτια, συμπεριλαμβανομένου του single «Jesus’ Son» και της διασκευής του «Life’s What You Make It» των Talk Talk. Λίγο μετά την κυκλοφορία του album, ακολούθησε η επική παγκόσμια περιοδεία τους, με τίτλο «20 Years of Placebo», που συνεχίστηκε και σε όλη τη διάρκεια του 2017. Τον Σεπτέμβριο του 2021 οι Placebo επέστρεψαν και μοιράστηκαν με τους χιλιάδες φίλους τους το πρώτο νέο τους single «Beautiful James». Ο καινούργιος δίσκος «Never Let Me Go» κυκλοφόρησε στις 25 Μαρτίου του 2022.

Γενική είσοδος: 48 ευρώ

Golden Area (περιορισμένος χώρος μπροστά στη σκηνή): 88 ευρώ

Τα εισιτήρια ROCKWAVE FESTIVAL 2020 | PLACEBO εξακολουθούν να ισχύουν για τις νέες συναυλίες των PLACEBO στην Αθήνα (21/7) και τη Θεσσαλονίκη (20/7).

