Στην αντεπίθεση βγήκε ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος απέπεμψε ένα από τα επιφανέστερα στελέχη των Συντηρητικών, τον υπουργό Προεδρίας της κυβέρνησης, Μάικλ Γκόουβ, ανέφερε ο πολιτικός συντάκτης του BBC, Κρις Μέισον.

Ο Γκόουβ ήταν μεταξύ εκείνων των μελών της κυβέρνησης που ζήτησαν από τον Τζόνσον να παραιτηθεί από το αξίωμά του.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το Sky News, ο Μπόρις Τζόνσον και ο νέος υπουργός Οικονομικών, Ναντίμ Ζαχάουι, σκοπεύουν να παρουσιάσουν το νέο οικονομικό πρόγραμμά της κυβέρνησης την επόμενη Τρίτη.

Ένας σύμβουλος του Τζόνσον, ο Τζέιμς Ντάντριτζ, φέρεται να είπε ότι «σίγουρα» αυτό το νέο σχέδιο θα περιλαμβάνει φοροαπαλλαγές.

Ανυποχώρητος δηλώνει ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, και δεν υποβάλλει την παραίτησή του από τη Ντάουνινγκ Στριτ, παρά το μπαράζ παραιτήσεων από την κυβέρνησή του τις τελευταίες 24 και πλέον ώρες.

Σύμφωνα με την πολιτική συντάκτρια του τηλεοπτικού καναλιού ITV, Ανούσκα Αστάνα, «ο Μπόρις Τζόνσον είναι ανυποχώρητος και δεν θα παραιτηθεί», όπως δήλωσε ο ίδιος στα μέλη του υπουργικού συμβουλίου του, που τον επισκέφθηκαν την Τετάρτη στο Νο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ, εν μέσω του κύματος παραιτήσεων των κυβερνητικών στελεχών, που ξεκίνησε από την Τρίτη με αυτές των υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Ρίσι Σουνάκ και Σατζίντ Νταβίντ αντίστοιχα.

«Οι πηγές μου λένε ότι είπε στους συναδέλφους του στο υπουργικό συμβούλιο ότι θα επικεντρωθούν, είτε στην οικονομική ανάπτυξη, είτε στο χάος μιας αναμέτρησης για την ηγεσία και της συνακόλουθης πίεσης για τη διεξαγωγή βουλευτικών εκλογών», πρόσθεσε η δημοσιογράφος.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Times, η υπουργός Εσωτερικών, Πρίτι Πατέλ, είναι το τελευταίο μέλος του υπουργικού συμβουλίου που τάχθηκε στο πλευρό των συναδέλφων της, οι οποίοι ζητούν την παραίτηση του Τζόνσον.

Exc: told PM absolutely defiant and is not going to resign. Sources tell me he told Cabinet colleagues that it was a choice between summer focused on economic growth or chaos of a leadership contest- followed by massive pressure for general election 1/

— Anushka Asthana (@AnushkaAsthana) July 6, 2022