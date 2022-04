Ο θάνατος του «θηρίου» της Μαύρης Θάλασσας, του οπλισμένου σαν αστακό πλοίου Moskva επιβεβαιώνεται και από τις φωτογραφίες που το απεικονίζουν λίγο πριν βυθιστεί να καίγεται και να έχει πάρει κλίση.

Γύρω του βρίσκονται σωστικά σκάφη και ρυμουλκά που προσπαθούν να σώσουν ότι μπορεί να σωθεί. Οι φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν από το πρωί ένα πλοίο ίδιας κλάσης με το Moskva, (καταδρομικό τύπου Slava) αλλά δεν μπορούσαν να επιβεβαιωθούν ότι πρόκειται για το ίδιο πλοίο.

Η Daily mail, αλλά και ο independent, που επικαλούνται ειδικούς αναλυτές επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για το Moskva και ότι οι φωτογραφίες και τα βίντεο είναι αυθεντικά.

Πάντως ενώ οι Ρώσοι έκαναν λόγο ότι το πλοίο τους βυθίστηκε κατά τη διάρκεια ρυμούλκησης εξαιτίας των άσχημων καιρικών συνθηκών και της θαλασσοταραχής που υπήρχε, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να υπάρχει στη φωτογραφία, κάτι που σημαίνει ότι οι φωτογραφίες είναι τραβηγμένες σχεδόν αμέσως μετά το χτύπημα που δέχτηκε.

Επίσης οι ειδικοί λένε από την ανάλυση των φωτογραφιών του διαλυμένου σκαριού, ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να ισχύουν τα όσα λένε οι Ουκρανοί, δηλαδή ότι το Moskva χτυπήθηκε από δυο Ουκρανικούς πύραυλους Neptune.

First analysis shows fire aft of Vulkan missiles and ahead of S-300 missiles, Possibly this is before a larger explosion

#war Photo of the damaged cruiser Moskva in the Black Sea in 15 April 2022.⚠️

First impressions of this shocking photo. Life-saving equipment (rescue rafts) on board are missing, which means they were dropped into the water during the rescue operation./1 pic.twitter.com/WREeqmSvtA

— Capt(N) (@Capt_Navy) April 17, 2022