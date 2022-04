Μια ανάλυση δορυφορικών εικόνων από τους New York Times αντικρούει τους ισχυρισμούς της Ρωσίας ότι η δολοφονία αμάχων στην Μπούκα, προάστιο του Κιέβου, συνέβη αφού οι στρατιώτες της είχαν αποχωρήσει από την πόλη.

Όταν το Σαββατοκύριακο εμφανίστηκαν εικόνες με πτώματα νεκρών πολιτών που κείτονταν στους δρόμους της Μπούκα -κάποιοι είχαν δεμένα τα χέρια τους, κάποιοι είχαν τραύματα από πυροβολισμούς στο κεφάλι- το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας αρνήθηκε την ευθύνη.

Σε μια ανάρτηση στο Telegram την Κυριακή, το υπουργείο ισχυρίστηκε ότι τα πτώματα είχαν τοποθετηθεί πρόσφατα στους δρόμους αφού «όλες οι ρωσικές μονάδες αποσύρθηκαν πλήρως από την Μπούκα» γύρω στις 30 Μαρτίου.

Η Ρωσία υποστήριξε ότι οι εικόνες ήταν «άλλη μια φάρσα» και ζήτησε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις «προκλήσεις των ουκρανών ριζοσπαστών», όπως τις χαρακτήρισε, στην Μπούκα.

Όμως, τα βίντεο και οι εικόνες των δορυφορικών εικόνων από τους Times δείχνουν ότι πολλοί από τους αμάχους σκοτώθηκαν πριν από τρεις και πλέον εβδομάδες, όταν ο ρωσικός στρατός είχε τον έλεγχο της πόλης.

Ένα βίντεο που τραβήχτηκε από ένα μέλος του τοπικού συμβουλίου την 1η Απριλίου δείχνει πολλά πτώματα διασκορπισμένα κατά μήκος της οδού Γιαμπλόνσκα στην Μπούκα.

Οι δορυφορικές εικόνες που παραχώρησε στους Times η Maxar Technologies δείχνουν ότι τουλάχιστον 11 από αυτά βρίσκονταν στο δρόμο από τις 11 Μαρτίου, όταν η Ρωσία, σύμφωνα με τον δικό της απολογισμό, κατέλαβε την πόλη.

Οι εικόνες δείχνουν «σκοτεινά αντικείμενα» παρόμοιου μεγέθους με ένα ανθρώπινο σώμα να εμφανίζονται στην οδό Yablonska μεταξύ 9 και 11 Μαρτίου.

Τα αντικείμενα εμφανίζονται στις ακριβείς θέσεις στις οποίες βρέθηκαν τα πτώματα μετά την ανακατάληψη της Μπούκα από τις ουκρανικές δυνάμεις, όπως δείχνουν τα πλάνα από την 1η Απριλίου.

🛰️ Maxar Technologies shared with the NYT satellite images from Bucha that refute Russia’s numerous claims that the killing of civilians allegedly took place after Russian troops withdrew from the Kiev suburb. pic.twitter.com/2B2RsoV2yE

— ASB Military News (@asbmil2) April 5, 2022