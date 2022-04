Μητσοτάκης: Οι δράστες για τη φρίκη στην Μπούκα πρέπει να λογοδοτήσουν

Αποτροπιασμό από τη φρίκη των εγκλημάτων που διαπράχθηκαν κατά αμάχων στη Μπούκα, δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκη τονίζοντας ότι η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας.

Σε ανάρτησή του στα αγγλικά στο twitter ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αφού εκφράζει τον αποτροπιασμό του τονίζει: «Οι δράστες πρέπει να λογοδοτήσουν. Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας».

Αναλυτικότερα ο κ. Μητσοτάκης έγραψε: «Appalled by the horror of crimes committed against civilians in Bucha. The perpetrators must be held accountable. Greece stands with Ukraine».

Appalled by the horror of crimes committed against civilians in Bucha. The perpetrators must be held accountable. Greece stands with Ukraine. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) April 3, 2022