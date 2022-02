Η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο το 1974 και με τη χρήση βίας διέσπασε την κυρίαρχη και ανεξάρτητη χώρα και έκτοτε έχει καταλάβει το βόρειο μισό της με συνεχή στρατιωτική παρουσία, τονίζει ο τούρκος καθηγητής Mεχμέτ Εφέ Τσαμάν σε ανάρτησή του στο Twitter.

«Η Τουρκία είναι ένα μέλος του ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ πρέπει να το αντιμετωπίσει αυτό και να εξαναγκάσει την Αγκυρα να τερματίσει την παράνομη κατοχή της» προσθέτει ο κ. Τσαμάν.

Και τονίζει ότι «Το NATO πρέπει επίσης να ασκήσει πίεση προς την Τουρκία για να σταματήσει τις πολιτικές αφομοίωσης προς τους Kούρδους, οι οποίες βασίζονται στην ακραία ρατσιστική τουρκική ταυτότητα. Η Τουρκία πρέπει να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και να επιστρέψει στο κράτος δικαίου και στη συνταγματική φιλελεύθερη δημοκρατία».

Ο κ. Τσαμάν τονίζει: «Εφαρμόστε λοιπόν τα ίδια κριτήρια στην Τουρκία με αυτά που εφαρμόζετε για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η Ρωσία είναι ένα κράτος επιθετικό που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Η Τουρκία κάνει το ίδιο από το 1974. Η Τουρκία είναι επίσης ένα κράτος επιτιθέμενο που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο».

Και προσθέτει, μεταξύ άλλων: «Βασικά, Κύπρος = Ουκρανία όσον αφορά στο τι τους έχει συμβεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Και τα δύο κράτη δέχτηκαν εισβολή από άλλο κράτος. Και οι δύο εισβολές αποτελούν ξεκάθαρες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Και οι δύο οι εισβολείς χρησιμοποίησαν τους εθνικά αδερφούς τους ως αφορμή και δικαιολογία για τη δική τους επιθετικότητα».

Turkey invaded Cyprus in 1974, separated the sovereign and independent country by using force and has occupied the northern half of it ever since with a constant military presence. Turkey is a @NATO member. NATO must address it and coerce Ankara to end its illegal occupation.

