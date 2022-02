Ανανεώνει τον Φαλ ο Ολυμπιακός

Είναι ένας παίκτης που έχει ξεχωρίσει τη φετινή σεζόν στον Ολυμπιακό. Κυριαρχεί κάτω από το καλάθι, προκαλώντας τον… φόβο και τον τρόμο στους αντιπάλους. Ο Μουσταφά Φαλ εξαργυρώνει τις πολύ καλές εμφανίσεις του στο λιμάνι, με τους Ερυθρόλευκους να τον… δένουν.

Οι δύο πλευρές βρίσκονται μια ανάσα από την επέκταση της συνεργασίας τους για ακόμη τρία χρόνια.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θέλει να διατηρήσει στο ρόστερ της τον 29χρονο σέντερ, με τις συζητήσεις για νέο συμβόλαιο να έχουν ήδη ξεκινήσει.

Οριστική συμφωνία ακόμα δεν υπάρχει, ωστόσο σύντομα αναμένεται να βγει λευκός καπνός από τις διαπραγματεύσεις.

Το τρέχον συμβόλαιο του Μουσταφά Φαλ ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2023, με τους Ερυθρόλευκους να θέλουν να ανανεώσουν από τώρα τη συνεργασία τους.

Στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού είναι απόλυτα ικανοποιημένοι από την εικόνα του Φαλ και θέλουν να προλάβουν τυχόν… μνηστήρες.

Τη φετινή σεζόν ο 29χρονος παίκτης στην EuroLeague μετρά 22:39 και προσφέρει 8 πόντους, 4/9 ριμπάουντ, 0,9 ασίστ και ένα κόψιμο.

Στο ελληνικό πρωτάθλημα έχει 8,7 πόντους, 4,8 ριμπάουντ, 1,7 ασίστ και 0,8 κοψίματα.

Ο χαρισματικός σέντερ κουμπώνει άρτια στο παιχνίδι της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα, ενώ συνεισέφερε τα μέγιστα και στην κατάκτηση του Κυπέλλου κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Αξίζει να σημειωθεί πως και ο γνωστός δημοσιογράφος Ντονάτας Ουρμπόνας αναφέρθηκε στην υπόθεση ανανέωσης του Μουσταφά Φαλ με τον Ολυμπιακό.

Moustapha Fall is close to signing a contract extension with Olympiacos, per sources.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) February 22, 2022