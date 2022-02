ΟΗΕ: Ζητά εκλογές «το συντομότερο δυνατόν» στη Λιβύη

Η ειδική σύμβουλος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ για τη Λιβύη δήλωσε ότι τόνισε την ανάγκη για ηρεμία, όταν συναντήθηκε εκεί σήμερα με ανώτερους πολιτικούς και σημείωσε ότι θα πρέπει να διεξαχθούν ελεύθερες και δίκαιες εκλογές «το συντομότερο δυνατόν».

Η Στέφανι Ουίλιαμς έγραψε σε μήνυμά της στο Twitter ότι συνάντησε τον πρωθυπουργό της κυβέρνησης εθνικής ενότητας, Αμπντουχαμίντ αλ-Ντμπεϊμπά, καθώς επίσης τον Φάτι Μπασάγα, που διορίστηκε από το κοινοβούλιο για να ηγηθεί μιας νέας κυβέρνησης, σε μια διαδικασία που απορρίφθηκε από τον εν ενεργεία πρωθυπουργό.

1/3 Today I visited GNU Prime Minister Mr. Abdulhameed Dbeiba to discuss recent developments and the votes taken by the House of Representatives to adopt a constitutional amendment and designate a new Prime Minister. pic.twitter.com/URI7etcVai

— Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) February 13, 2022