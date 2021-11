Οι ολλανδικές υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν, επικαλούμενες τα προκαταρκτικά αποτελέσματα των τεστ που διενεργήθηκαν, πως πιθανόν δεκάδες από τους περίπου 600 επιβάτες δύο πτήσεων από τη Νότια Αφρική που αφίχθησαν χθες Παρασκευή στο αεροδρόμιο Σίπολ του Αμστερνταμ έχουν μολυνθεί από τον νέο κορωνοϊό.

Πρόσθεσαν ότι διενεργούνται περαιτέρω εξετάσεις, για να εξακριβωθεί εάν και κατά πόσον έχουν μολυνθεί από τη λεγόμενη παραλλαγή Ομικρον του ιού, που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτήρισε χθες «ανησυχητική», λόγω των πολλαπλών μεταλλάξεών της και της υψηλής μολυσματικότητάς της.

Passengers of two flights from South Africa are currently being transferred to a secure location at Schiphol. Everything is done carefully and that’s why it took some time. Passengers are provided with food and drinks. They will be tested on the coronavirus.

— Schiphol (@Schiphol) November 26, 2021