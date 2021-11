Σοκ προκαλούν βίντεο που κυκλοφορούν στα social media από τη συναυλία του Τράβις Σκοτ στο μουσικό φεστιβάλ Astroworld στο Χιούστον του Τέξας, κατά τη διάρκεια της οποίας ποδοπατήθηκαν θεατές, με οκτώ εξ αυτών να βρίσκουν τραγικό θάνατο για άγνωστό μέχρι στιγμής λόγο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, 300 τουλάχιστον δέχτηκαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου, ενώ 23 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Οι εικόνες που κάνουν το γύρο του διαδικτύου δείχνουν ασθενοφόρα μέσα στο πλήθος τα οποία μεταφέρουν τους νεκρούς και τους τραυματίες, την ώρα που η συναυλία συνεχιζόταν καθώς αρκετοί δεν είχαν καταλάβει τι είχε γίνει.

there was ambulances literally inside the crowd at astroworld pic.twitter.com/nQIU6WrEgp — ona (ෆ˙ᵕ˙ෆ)♡ (@onacasella) November 6, 2021

Multiple people have been taken to an area hospital in the Houston, Texas area after sustaining injuries at #ASTROWORLDFest, according to @KHOU. Video shared on Instagram Stories shows first responders performing life-saving measures on attendees. pic.twitter.com/oOLH0AU2QU — Malik Earnest (@MalikEarnest) November 6, 2021

Μάλιστα, σε ένα άλλο βίντεο εμφανίζονται τραυματιοφορείς να κάνουν τεχνητή αναπνοή σε θεατές, προσπαθώντας να τους κρατήσουν στη ζωή.

⚠🇺🇸#URGENT: Multiple injuries reported at Astroworld Music Festival in Houston, Texas#Houston l #TX

A large medical response is underway at NRG Park for ‘several patients’. Disturbing footage from the scene shows EMS performing CPR on three patients.

Gathering more details! pic.twitter.com/5LPUHX7pnz — Intel Point ALERT (@IntelPointAlert) November 6, 2021

Αγνωστες οι συνθήκες

«Έχουμε οκτώ επιβεβαιωμένα θύματα σε αυτό το σημείο» είπε η αστυνομία στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι συνολικά 23 άτομα έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για καρδιακή προσβολή που υπέστησαν αρκετοί συμμετέχοντες, ωστόσο ακόμη το τοπίο παραμένει θολό.

Τα ακριβή αίτια των θανάτων θα καθοριστούν από τον ιατροδικαστή, ο οποίος ερευνά το περιστατικό.

«Το πλήθος άρχισε να πιέζεται προς το μπροστινό μέρος της σκηνής και ο κόσμος άρχισε να πανικοβάλλεται» είπε ο αρχηγός της πυροσβεστικής του Χιούστον.

Η τραγωδία που έχει συμβεί έρχεται λίγες ώρες μετά την αναταραχή που προκλήθηκε στο NRG Park, όπου είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου για να παρακολουθήσει το φεστιβάλ. Πολλοί συμμετέχοντες ποδοπατήθηκαν, καθώς ο κόσμος έσπευδε να μπει μέσα στον συναυλιακό χώρο.

BREAKING: 11 Possible Deaths Tonight At Travis Scott’s #AstroWorld Music Festival. Multiple Cardiac Arrests Reported. (DEVELOPING) pic.twitter.com/44q5j5WfW5 — HeadlineHunter! 🚨 Alerts (@freehumanity911) November 6, 2021