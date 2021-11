Χιλιάδες θαυμαστές του ράπερ Τράβις Σκοτ συνέρρευσαν στο NRG Park στο Χιούστον του Τέξας για το μουσικό φεστιβάλ Astroworld.

Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν στο μουσικό φεστιβάλ φεστιβάλ Astroworld που διεξαγόταν στο NRG Park του Χιούστον, στο Τέξας, όπου είχαν συρρεύσει χιλιάδες θαυμαστές του ράπερ Τράβις Σκοτ.

Ασθενοφόρα και πυροσβέστες κλήθηκαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.

Ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει πολλούς ανθρώπους να είναι ξαπλωμένοι στο έδαφος, καθώς η δυνατή μουσική συνεχίζει να παίζει.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, πολλοί άνθρωποι ποδοπατήθηκαν, μετά την είσοδο εκατοντάδων ανθρώπων στο στάδιο.

⚠🇺🇸#URGENT: Multiple injuries reported at Astroworld Music Festival in Houston, Texas#Houston l #TX

A large medical response is underway at NRG Park for ‘several patients’. Disturbing footage from the scene shows EMS performing CPR on three patients.

Gathering more details! pic.twitter.com/5LPUHX7pnz

