Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ Astroworld που διοργάνωσε ο ράπερ Τράβις Σκοτ, στο Χιούστον του Τέξας.

Μέσα ενημέρωσης στις ΗΠΑ κάνουν λόγο για αρκετούς νεκρούς και πολλούς τραυματίες, με την αστυνομία στην πρώτη επίσημη ανακοίνωση να επιβεβαιώνει τον θάνατο οκτώ ανθρώπων.

«Έχουμε οκτώ επιβεβαιωμένα θύματα σε αυτό το σημείο» είπε η αστυνομία στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι συνολικά 23 άτομα έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Ασθενοφόρα και πυροσβέστες κλήθηκαν μετά από πολλαπλούς τραυματισμούς που αναφέρθηκαν τη βραδιά έναρξης του φεστιβάλ μουσικής. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για καρδιακή προσβολή που υπέστησαν αρκετοί συμμετέχοντες, ωστόσο ακόμη το τοπίο παραμένει θολό.

«Το πλήθος άρχισε να πιέζεται προς το μπροστινό μέρος της σκηνής και ο κόσμος άρχισε να πανικοβάλλεται» είπε ο αρχηγός της πυροσβεστικής του Χιούστον

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πολλούς ανθρώπους να είναι ξαπλωμένοι στο έδαφος, καθώς η δυνατή μουσική συνεχίζει να παίζει.

⚠🇺🇸 #URGENT : Multiple injuries reported at Astroworld Music Festival in Houston, Texas #Houston l #TX A large medical response is underway at NRG Park for ‘several patients’. Disturbing footage from the scene shows EMS performing CPR on three patients. Gathering more details! pic.twitter.com/5LPUHX7pnz

Multiple people have been taken to an area hospital in the Houston, Texas area after sustaining injuries at #ASTROWORLDFest, according to @KHOU. Video shared on Instagram Stories shows first responders performing life-saving measures on attendees. pic.twitter.com/oOLH0AU2QU

— Malik Earnest (@MalikEarnest) November 6, 2021