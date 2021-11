Απεβίωσε ο κύπριος φιλόλογος Μιχάλης Πιερής

Απεβίωσε, από καρδιακή προσβολή, σε ηλικία 69 ετών ο κύπριος νεοελληνιστής, ποιητής και μεταφραστής Μιχάλης Πιερής.

Γεννημένος το 1952 στην Εφταγώνια της Κύπρου, σπούδασε φιλολογία και θέατρο στα πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης και Σίδνεϊ. Ήταν καθηγητής Nεοελληνικής Φιλολογίας στο Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου, όπου συνέβαλε στην ίδρυση της Φιλοσοφικής Σχολής, του Σχολείου Ελληνικής γλώσσας και του Πολιτιστικού Κέντρου. Διετέλεσε για πολλά χρόνια κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής του ίδιου Πανεπιστημίου. Ήταν ιδρυτικό μέλος του περιοδικού Ύλαντρον.

Οι έρευνες και οι μελέτες του εστίαζαν σε κείμενα και συγγραφείς της μεσαιωνικής ελληνικής γραμματείας (Λεόντιος Mαχαιράς, Βιτσέντσος Κορνάρος κ.ά.) και στη νεότερη ποίηση. Μαθητής του Γ. Π. Σαββίδη, μελέτησε συστηματικά το έργο του Καβάφη και εξέδωσε έναν τόμο με τα πεζά του κείμενα, έναν βιβλιογραφικό οδηγό στα 154 ποιήματα και μελέτες για το έργο του Καβάφη, καθώς και βιοεργογραφικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις στο έργο του Τάκη Σινόπουλου και του Γιώργου Σεφέρη. Εξέδωσε επίσης, σε διπλωματική έκδοση, τα χειρόγραφα του Χρονικού του Λεόντιου Μαχαιρά.

Παράλληλα με το ερευνητικό του έργο, ασχολήθηκε με τη λογοτεχνία, γράφοντας ποιήματα, και με το λογοτεχνικό ψευδώνυμο Μιχάλης Εφταγωνίτης. (Aνάσταση και θάνατος μιας πολιτείας, Pυθμού και φόβου, Σ’ όνειρο η πατρίδα, Μεταμορφώσεις πόλεων, Αφήγηση, Τόποι γραφής κ.ά.) και πεζά (Το διτζίμιν του Φαρμακά, Μες στο ρυθμό του φονικού κ.ά.) ενώ διασκεύασε και σκηνοθέτησε και έργα για το θέατρο (το Χρονικό του Mαχαιρά, παραλλαγές του Γεφυριού της Άρτας, τον Ερωτόκριτο του Κορνάρου κ.ά.). Κείμενά του έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά, ιταλικά, καταλανικά, ρωσικά και τουρκικά.

Τιμήθηκε το 2002 με το Βραβείο «Μελίνα Μερκούρη» για τη μετάφραση στα νέα ελληνικά του έργου Φοίνισσες του Ευριπίδη, ενώ τον Ιούλιο του 2009 τιμήθηκε με το Διεθνές Βραβείο Ποίησης «Lazio between Europe and the Mediterranean» της Regione Lazio της Ιταλίας. Τον Οκτώβριο του 2010 του απονεμήθηκε το Αριστείο Γραμμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη συνολική προσφορά του στα ελληνικά γράμματα και τον Ιανουάριο του 2011 τιμήθηκε με το παράσημο του Commendatore του Τάγματος του Αστέρα της Ιταλικής Αλληλεγγύης της Ιταλικής Δημοκρατίας για τη συμβολή του στην προβολή του ιταλικού πολιτισμού στην Κύπρο και την ανάπτυξη των πολιτισμικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Τον κύπριο συγγραφέα αποχαιρέτησε με ανακοίνωσή της η Εταιρεία Συγγραφέων:

«Με μεγάλη θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του Κύπριου ποιητή και επίτιμου μέλους της Εταιρείας μας, Μιχάλη Πιερή. Με πανεπιστημιακές σπουδές στο Α.Π.Θ. και Δάσκαλό του τον αείμνηστο Γ. Π. Σαββίδη, υπήρξε ο ίδιος πανεπιστημιακός δάσκαλος, μεταφραστής και ερευνητής. Ο Μιχάλης Πιερής δραστηριοποιήθηκε σε πολλούς τομείς της μεσαιωνικής αλλά και νεότερης ελληνικής γραμματείας (ανάμεσα στα πεδία των ερευνητικών του ενδιαφερόντων υπήρξε και το έργο του Λ. Μαχαιρά και του Β. Κορνάρου), ενώ ασχολήθηκε συστηματικά με τις θεατρικές σπουδές. Δίδαξε σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας, της Ευρώπης, της Αμερικής και της Αυστραλίας, διασκεύασε και σκηνοθέτησε έργα της μεσαιωνικής και αναγεννησιακής λογοτεχνίας και βραβεύτηκε τόσο για το ποιητικό και μεταφραστικό του έργο όσο και για τη συμβολή του στην προβολή του ιταλικού πολιτισμού στην Κύπρο και την ανάπτυξη των πολιτισμικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Στους οικείους του εκφράζουμε τα πιο θερμά μας συλλυπητήρια».