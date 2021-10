Για ποιον χτυπάει το σφυρί

Το φθινόπωρο έχει να επιδείξει μια σειρά από σημαντικές δημοπρασίες οι οποίες μονοπώλησαν ή αναμένεται να μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον των ΜΜΕ. Αφενός επειδή τα προς πώληση έργα παρουσιάζουν ενδιαφέρον βιογραφικό. Οπως το έργο-λείψανο του Banksy με τίτλο «Love is in the bin» (τα απομεινάρια του έργου «Κορίτσι με μπαλόνι» το οποίο έγινε λωρίδες από έναν καταστροφέα εγγράφων), ο αυτοβιογραφικός πίνακας «Ο Ντιέγκο κι εγώ» της Φρίντα Κάλο ή μια τοπιογραφία του Ουίνστον Τσόρτσιλ εμπνευσμένη από το έργο του Σεζάν με τίτλο «Η γέφυρα στην Εξ-αν-Προβάνς» (1948).

Ιδιαίτερη αίσθηση αναμένεται να προκαλέσει και η πώληση μέρους δύο μεγάλων συλλογών αμερικανών μεγιστάνων. Η συλλογή Μακλόου, με έργα Γουόρχολ, Τουόμπλι, Πικάσο, Κουνς, βγαίνει στο σφυρί εξαιτίας του πολύκροτου διαζυγίου του βασιλιά του real estate της Νέας Υόρκης, Χάρι Μακλόοου με την επί μισό αιώνα συμβία του Λίντα, ενώ η συλλογή Εντουιν Λ. Κοξ, με επίκεντρό της έργα ιμπρεσιονισμού, έπειτα από τον θάνατο του τεξανού εκατομυριούχου ιδιοκτήτη της.

Στο «BHMAgazino – Special Issue: Πολιτισμός» που κυκλοφορεί μαζί με το «Βήμα της Κυριακής», η Μαριλένα Αστραπέλλου μάς ξεναγεί σε ορισμένες από τις πιο σημαντικές δημοπρασίες της εποχής τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα, μέσα από ένα πλούσιο ρεπορτάζ με λεπτομέρειες γύρω από τις χρυσές αγοραπωλησίες.

