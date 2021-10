Syringes filled with the Pfizer-BioNTech vaccine sit on table during vaccine clinic in Southfield, Michigan, U.S., September 29, 2021. REUTERS/Emily Elconin

Σταθεροποίηση βλέπουν οι ειδικοί στους κρίσιμους δείκτες της πανδημίας με βασικά προβλήματα να παραμένουν αφενός τα χαμηλά εμβολιαστικά ποσοστά ειδικά στους ηλικιωμένους, αφετέρου η αύξηση των εισαγωγών στις περιοχές που βρίσκονται στο κόκκινο. Η αναπληρώτρια υπουργός, Μίνα Γκάγκα, ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, Μάριος Θεμιστοκλέους και οι καθηγητές Γκίγκας Μαγιορκίνης και Βάνα Παπαευαγγέλου συμφώνησαν στο γεγονός πως δεν πρέπει οι πολίτες να ξεχάσουν τα μέτρα αυτοπροστασίας τώρα που αυξάνονται οι ελευθερίες για τους εμβολιασμένους, επιμένοντας πως τώρα αυτό αποτελεί το βασικό στοίχημα. Ενεργειακή καταιγίδα τρομάζει οικονομίες και νοικοκυριά Περισσότερα στοιχεία για την πανδημία έδωσε η κα. Παπαευαγγέλου αναφέροντας πως ο δείκτης θετικότητας έχει παραμείνει στο 1,1%. Όσον αφορά τα παιδιά, τόνισε πως ο αριθμός των κρουσμάτων τέσσερις εβδομάδες μετά το άνοιγμα των σχολείων, παραμένει σταθερός. «Περισσότερο μειώθηκαν τα κρούσματα στους εφήβους άνω των 15, όπου και αγγίζει το 33% ο εμβολιασμός τους». Η καθηγήτρια τόνισε πως παρατηρείται υψηλή θετικότητα σε Πιερία, Κοζάνη, Χαλκδική, Λάρισα, Ξάνθη, Θεσσαλονίκη. Χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη στις κόκκινες περιοχές Τα περισσότερα κρούσματα εντοπίζονται σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, ενώ σε αυτές τις ηλικίες παρατηρείται και αύξηση νοσηλειών. Η κα. Παπαευαγγέλου επισήμανε πως επίσης υπάρχει χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη στις κόκκινες περιοχές, οι οποίες αγγίζουν 42-55%. Όσον αφορά την Αθήνα, παρατηρήθηκε το τελευταίο διάστημα αύξηση του ιικού φορτίου στο νότιο, βόρειο και κεντρικό τομέα των Αθηνών. Πάντως τα περισσότερα ενεργά κρούσματα παρατηρούνται στη Λάρισα, όπου είναι 1.200, ενώ στη Θεσσαλονίκη είναι πάνω από 3.000 τα ενεργά κρούσματα. 94% η πληρότητα των ΜΕΘ στη Θεσσαλονίκη «Ο αριθμός των διασωληνωμένων μειώνεται, ενώ το 90% είναι ανεμβολίαστοι στις ΜΕΘ. Η πληρότητά των ΜΕΘ Covid είναι κοντά στο 60% στην επικράτεια και στο 94% στη Θεσσαλονίκη. Η επιστήμονας πρόσθεσε επίσης πως οι συνάνθρωποι που χάνονται είναι μεγαλύτερης ηλικίας και με νοσηρότητες. «Οι ανεμβολίαστοι άνω των 60 ετών έχουν 12 φορές περισσότερο κίνδυνο να χάσουν τη ζωή τους. Ακόμη και σήμερα 1 στους 4 Έλληνες πάνω των 70 ετών παραμένουν ανεμβολίαστοι και άρα πιο ευάλωτοι», είπε χαρακτηριστικά. «Η πρόληψη μέσω εμβολιασμού αποτελεί το σημαντικότερο όπλο. Το εμβόλιο προστατεύει αποτελεσματικά έναντι της νόσου, καθώς αν και δεν αποκλείει την πιθανότητα να κολλήσει, οι εμβολιασμένοι έχουν σημαντικά μικρότερη πιθανότητα να κολλήσουν ακόμη κι αν εκτεθούν», κατέληξε. Μαγιορκίνης: Συγκρατημένη αισιοδοξία πως η πανδημία περνά σε φάση ύφεσης Από την πλευρά του, ο Γκίγκας Μαγιορκίνης ανέφερε πως υπάρχει μία μείωση στον αριθμό των θανάτων την τελευταία εβδομάδα. «Ο συνολικός αριθμός διαγνώσεων έδειξε μικρή αύξηση, συγκεκριμένα 5%. Η πίεση στο σύστημα υγείας είναι σταθερή σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Ο αριθμός των νέων εισαγωγών αυξήθηκε στους 200 ανά ημέρα. Μέσω του εμβολιασμού η ένταση της πανδημίας είναι ελεγχόμενη και η αύξηση νοσηλειών στα νοσοκομεία διαχειρίσιμη», τόνισε ο κ. Γκίγκας επισημαίνοντας πως στην επιστημονική κοινότητα υπάρχει μία συγκρατημένη αισιοδοξία πως η πανδημία περνάει σε φάση ύφεσης. Νέο κοστούμι λιτότητας για τον ευρωπαϊκό Νότο Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από Share