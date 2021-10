Φερέιρα – Ετοιμάστε υγιή πρότζεκτ για χρηματοδότηση από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης

Μήνυμα προς τους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης και τους φορείς της δυτικής Μακεδονίας και της Ελλάδας για ταχεία προετοιμασία «πολύ καλών και ώριμων πρότζεκτ» προς χρηματοδότηση από τους πόρους του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, στο πλαίσιο της διαδικασίας της απολιγνιτοποίησης, απηύθυνε σήμερα, από την Κοζάνη, η Ευρωπαία Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, Ελίζα Φερέιρα.

Παράλληλα, κάλεσε τους φορείς της περιοχής να αποδείξουν μέσα από αυτή τη διαδικασία ότι η περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας προσφέρει ό,τι χρειάζεται ώστε οι άνθρωποι να ζήσουν σε αυτή, να αποκτήσουν τα παιδιά τους εκεί και να έχουν καλή ποιότητα ζωής.

«Η Δυτική Μακεδονία θα μπορούσε να αποτελέσει ένα παράδειγμα (διεθνώς) ως προς τι μπορούμε να κάνουμε με τα κατάλληλα εργαλεία και τους κατάλληλους ανθρώπους» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Ας σκεφτούμε όλοι μαζί πώς μπορούμε να ανασχηματίσουμε αυτή την οικονομία. Ας καθίσουμε κάτω και ας προετοιμαστούμε».

Many sectors lived transitions in the past: steel, textiles, shipyards

Now it is the turn of coal and heavily polluting tecnologies

It is better to manage the change than be caught by it. That is why the #JustTransitionFund was created, to support alternative activities & jobs pic.twitter.com/PjFQfzQ0E6

— Elisa Ferreira (@ElisaFerreiraEC) October 1, 2021