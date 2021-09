Η λάβα από την πρώτη έκρηξη ηφαιστείου σε χερσαία περιοχή στα Κανάρια Νησιά εδώ και 50 χρόνια ανάγκασε τις αρχές να προχωρήσουν στην εκκένωση ενός ακόμα τμήματος του δήμου του Ελ Πάσο στο νησί Λα Πάλμα και να ζητήσουν από αυτούς που θέλουν να δουν το φαινόμενο από κοντά να αποφεύγουν την περιοχή.

Οι κάτοικοι από τη συνοικία Τακάντε Άλτο απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους αργά χθες και νωρίς σήμερα αφού λάβα άρχισε να ρέει από άλλη σχισμή στην πλαγιά του ηφαιστείου Κούμπρε Βιέχο, δήλωσε ο δήμαρχος του Ελ Πάσο Σέρχιο Ροντρίγκεθ στο κρατικό δίκτυο TVE.

«Η λάβα που ρέει προς τη θάλασσα είναι λίγο απρόβλεπτη και έχει εκτραπεί από την πορεία της», δήλωσε ο Ροντρίγκεθ.

Περίπου 6.000 από τους 80.000 ανθρώπους που ζουν στο νησί έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους έως τώρα για να γλιτώσουν από την έκρηξη του ηφαιστείου, σύμφωνα με το TVE.

