Δημοσιονομικός χώρος

To φθινόπωρο έχει πάρει τον δρόμο του, και δεν λέει να τον αφήσει – δρόμο κακό, ξερό και άβροχο, με καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Νόμιζα πως θα άλλαζε την περασμένη εβδομάδα· τίποτα, μικρή παράκαμψη, μπόρα συναντήσαμε, ξαναγύρισε αμέσως ο Σεπτέμβριος στη λεωφόρο της ξηρασίας.

Του Μπούφου κοντεύει να μην του μείνει πούπουλο, τα τινάζει να μην τον ζεσταίνουν· η Κανέλλα είναι μονίμως ξαπλωμένη σε σκιά, μπαϊλντισμένη. Τα σταφύλια κοντεύουν να σταφιδιάσουν, να χάσουν κάθε χυμό, λουλούδια και δέντρα θέλουν συνεχώς πότισμα. Πού μας οδηγεί αυτό το θερμό και ενοχλητικό φθινόπωρο;

Σε εκλογές, λένε κάποιοι· Διότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης όχι μόνο δεν άλλαξε το Υπουργικό Συμβούλιο αλλά μοίρασε και μπόλικο χρήμα στη Θεσσαλονίκη, έχει «δημοσιονομικό χώρο», λέει. Και χορεύει.

Αν κάνει πρόωρες εκλογές, εγώ δεν τον ψηφίζω, γάβγισε η Κανέλλα. Πρωθυπουργός που δεν εξαντλεί την τετραετία και επικαλείται «εθνικό κίνδυνο» για να κάνει εκλογές επειδή τον συμφέρει, είναι ο ίδιος εθνικός κίνδυνος. // Τον Σεπτέμβριο του 2015 ψήφισες Τσίπρα, που δεν είχε ούτε έναν χρόνο πρωθυπουργός; έκρωξε ο Μπούφος. // Ε, άλλο τότε, …ήμουνα και μικρή, δεν ήξερα… #metoo αποπλανήθηκα, απολογήθηκε η Κανέλλα.

That fella down under

AUKUS – Australia, United Kingdom, United States, η νέα παγκόσμια συμμαχία ημερολόγιό μου· ή αλλιώς, επανασυγκόλληση της Βρετανικής Αυτοκρατορίας με πρωτεύουσα την Ουάσιγκτον τώρα. Αν καταφέρουν να προσεταιριστούν και την Ινδία, θα έχουμε την πλήρη νεκρανάσταση – ως και ο Νίκος Αναστασιάδης θα παρατήσει τις ομοσπονδίες, συνομοσπονδίες και τέτοια κουραφέξαλα και θα ξανακάνει την Κύπρο αποικία: τα αυτοκρατορικά διαβατήρια θα έχουν μεγαλύτερη ζήτηση από τα ευρωπαϊκά.

Οι στρατηγικές μου γνώσεις σταματούσαν στο ότι οι ΗΠΑ προσπαθούσαν να ιδρύσουν συμμαχία με Αυστραλία, Ιαπωνία, Ινδίες για να περιορίσουν θαλασσίως την Κίνα στον Ειρηνικό και στον Ινδικό. Ναυάγησε το σχέδιο ή αποτελεί προοίμιό του η AUKUS;

Εστελνε και η Γαλλία κάθε τόσο στον Ειρηνικό εκείνο το «Charles de Gaulle» να κάνει «επίδειξη σημαίας» και περίμενε να τη φωνάξουν οι άλλοι τέσσερις γιατί έχει νησάκια στον Ειρηνικό και στον Ινδικό – αντ’ αυτού, η Αυστραλία ακυρώνει παραγγελία 12 γαλλικών κλασικών υποβρυχίων για να αγοράσει 8 αμερικανοβρετανικά πυρηνικά υποβρύχια.

Που θα κινούνται, διαβάζω, με στρατιωτικό εμπλουτισμένο ουράνιο, αυτό που φτιάχνουν τις βόμβες: ποιος πολιτικός θα αντιστεκόταν στον πειρασμό να έχει τα μέσα να αποκτήσει το μεγαλείο να τον ακολουθεί λακές με τους κωδικούς για τη χρήση όπλων πυρηνικών;

Ολα αυτά εκεί στον Ειρηνικό είναι πολύ μακρινά. Ο Ψυχρός Πόλεμος ήταν δικός μας, ευρωπαϊκός: αν θα μας κάνει δορυφόρους της η ΕΣΣΔ ή αν θα είμαστε (αλλά δεν θα το λέμε) δορυφόροι των ΗΠΑ. Ομως Ρωσική Αυτοκρατορία είναι πάντα εδώ, η Τουρκία θυμήθηκε πως ήταν και αυτή αυτοκρατορία – όπως το θυμήθηκε και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Για τούτο ο Μπόρις Τζόνσον είναι απολύτως περήφανος που ο Τζο Μπάιντεν θυμόταν το όνομά του, ενώ τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας αποκάλεσε that fella down under, «αυτός ο τύπος εκεί κάτω» – αυτός με τα πυρηνικά υποβρύχια, που θα εξηγεί ότι τα παίρνει για να σώσει τον πλανήτη γιατί τα γαλλικά υποβρύχια καίνε πετρέλαιο.

Στις Βρυξέλλες, στο Παρίσι, στο Βερολίνο, ούτε το είχαν φανταστεί ούτε είχαν ένδειξη πως θα συνέβαινε κάτι τέτοιο κοσμοϊστορικό. Τους ήρθε ο ουρανός σφοντύλι, που έλεγαν οι Γαλάτες του Αστερίξ. «Πισώπλατη μαχαιριά», είπαν στη Γαλλία· μου φαίνεται κάτι πολύ χειρότερο: περιφρόνηση και αδιαφορία.

Οσοι είχαν στενοχωρηθεί που δεν θα είχε κανείς πλέον εμπιστοσύνη στην Αμερική επειδή «πρόδωσε» τους φίλους της στο Αφγανιστάν, ας παρηγορηθούν με την ευκολία που ο Μπάιντεν βρήκε νέο φίλο και θα του δώσει κιόλας πυρηνικά όπλα.

Ο Νίκος Δένδιας ας πάει στην Ουάσιγκτον για την υπογραφή της ελληνοαμερικανικής αμυντικής συμφωνίας κρατώντας πολύ μικρό καλάθι: η Ελλάδα δεν είναι καν that country down under – ούτε που φαίνεται στον χάρτη. Αλλους να πορευτούμε αμυντικά από τους Ευρωπαίους δεν έχουμε.

Φαλάκρα από μέσα

Τους έχουμε παρεξηγήσει τους αντιεμβολιαστές, αποφάνθηκε ο Μπούφος· για τον Τρίτο Κόσμο νοιάζονται, για να περισσέψουν να πάνε και εκεί εμβόλια, για τούτο αρνούνται να εμβολιαστούν. // Ναι, ναι, και ο κύριος Μπογδάνος έχει παρεξηγηθεί· ούτε ρατσιστής είναι, ούτε εθνικιστής, ούτε ακροδεξιός – όπως δεν είναι ούτε καν φαλακρός, ξυρίζει το κεφάλι του! γάβγισε η Κανέλλα.

Ητοι, 600.000 καλόκαρδοι αλτρουιστές άνω των 60 ετών κυκλοφορούν χαμογελαστοί μεταξύ μας σαν κορωνοϊοκίνητα υποβρύχια. Και ένας «φαλάκρας όχι απέξω αλλά από μέσα, χασκογελούσε, τι να σκοτιστεί» – οι μόνοι που σκοτίζονται στον τόπο αυτόν είναι άνθρωποι σαν τον Ανδρέα Γεωργίου, της ΕΛΣΤΑΤ, που ακόμα τον κυνηγούν γιατί είπε απλώς την αλήθεια το 2009: ότι το έλλειμμα επί Καραμανλή του Μικρού έως Ελάχιστου είχε φτάσει 16% του ΑΕΠ.

Δεν το δέχθηκε η «βαθιά Ελλάδα», ημερολόγιό μου· δέκα χρόνια τώρα τον κυνηγούν ανελέητα: Αθωώνεται ή στέλνεται η υπόθεση στο αρχείο; Κάποιος δικαστικός βρίσκεται και την ανακινεί, πάλι από την αρχή. Τώρα απειλείται με κατάσχεση το σπίτι που μένει η μητέρα του (ο περίφημος πρωτοδίκης που κατηγορείται για βιασμό το αποφάσισε άραγε; Τέτοιοι βγάζουν τέτοιες αποφάσεις) και μόνο ο Γιώργος Παπανδρέου βγήκε να τον υπερασπιστεί.

Παρηγοριά: έγιναν έλληνες πολίτες και τα υπόλοιπα μέλη της Οικογένειας Αντετοκούνμπο σε επίσημη τελετή στο Μαξίμου. Και αν κάποιος «αφροέλληνας» πάρει Νομπέλ, θα ελληνοποιηθεί, θα γίνει και για αυτόν μεγάλη τελετή. Αλλά με όσους δεν παίρνουν Νομπέλ και δεν διαπρέπουν στο ΝΒΑ τι γίνεται; Τους χαμογελούν «φαλάκρες από μέσα» δείχνοντας τα δόντια τους.

Ξεραΐλα, ημερολόγιό μου – αλλά ο «δημοσιονομικός χώρος» ανθεί. Πλειοδοτούν οι αρμόδιοι: «Ανάπτυξη 4,8%!»· «Μόνο; 6,2%!»· «Μα τι λέτε, 8,3%! Αντίδραση τύπου V». Το δημόσιο χρέος όμως κοντεύει τα 400 δισ. και εκτιμάται ότι προσφάτως ξεπέρασε και την παγκόσμια πρωταθλήτρια Ιαπωνία ως ποσοστό του ΑΕΠ, 236% έφθασε – σαν το άλμα του Τεντόγλου στο Τόκιο.

Αλλά χρέη έχουν οι ωραίοι και γίνονται ακόμη ωραιότεροι μοιράζοντας χρήμα για να κερδίσουν εκλογές.

ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ

Ας ελπίσουμε, Διόδωρε, ότι τα συνεχώς μεταλλασσόμενα στελέχη θα εξαντληθούν πριν από τις ΜΕΘ και το αλφάβητό μας.

ΣΤΑΥΡΟΣ, Α-Ω > COVID-19

Από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη δεν κατάλαβα αυτή για την επιδότηση των προσλήψεων νέων εργαζομένων: θα διατίθενται 1.200 ευρώ, θα κρατάει 600 ο εργαζόμενος και θα πληρώνει 600 στον εργοδότη για να δουλέψει;

ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΑΝΟΣ, @YAHOO.GR

Μετά τον αφύσικο καύσωνα του φετινού καλοκαιριού απολαμβάνουμε ήδη τη φυσική μελαγχολία του φθινοπώρου. Αντε, καλά Χριστούγεννα!

ΑΒΑΔΑΙΟΣ, ΠΑΝΤΑ ΕΥΧΕΤΙΚΟΣ

Γεμίσαμε με προβοκάτορες και τρολ. Ανίερη αποστολή τους να δυναμιτίσουν την πολιτική και κοινωνική ζωή.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΚΑΝΤΟΣ, ΚΟΖΑΝΗ

Τόσα χρόνια ουρλιάζαμε «Αμερικάνοι, φονιάδες των λαών» και τώρα κλάαααμα γιατί έφυγαν από την Καμπούλ!

Γ. IDIOT-ΗΣ, ΑΙΓΙΝΑ

Διόδωρε, 14.500 οι νεκροί από την πανδημία. Νικημένη, απαθής κι αδιάφορη έγινε η κοινωνία.

ΜΙΧ. ΜΑΡΤΙΑΛΗΣ, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

3η δόση εμβολίου. Σαν τον ΕΝΦΙΑ, ήρθε για να μείνει.

ΔΕΣΠΩ ΦΡΑΓΚΑΚΗ, ΑΘΗΝΑ

Νέα συνθηματολογία: Προχωράμε μπροστά – Κοιτάμε μόνο ψηλά. Προσοχή στις λακκούβες! Και για τον Θαλή τον Μιλήσιο λέγεται: «αγόμενος, ίνα τα άστρα κατανοήση, εις βόθρον [πηγάδι] εμπεσείν».

ΚΩΣΤΑΣ ΤΡΙΒΟΛΗΣ, ΓΛΥΦΑΔΑ

Αστραψε και βρόντηξε ο Ευκλείδης: το 87% των Ελλήνων με περιουσία κάτω των 150.000 ευρώ εκπροσωπείται από τον ΣΥΡΙΖΑ· το 13%, με μεγαλύτερη, από τη ΝΔ. Ο ίδιος, βάσει της φορολογικής δήλωσής του, σε ποιο μπλοκ ανήκει;

Γ. Κ., ΚΥΜΗ

Νέες θορυβώδεις προσπάθειες Μπογδάνου για εδραίωση της θέσης του στη φαιά συνιστώσα της ΝΔ. Αυτός είναι ο αγώνας και η αγωνία του! Οσο αυτό εκκρεμεί, μας επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις, με άφθονο το στοιχείο του φαιδρού-γελοίου! Ας είναι καλά!

ΔΑΣΚΑΛΟΣ, ΑΘΗΝΑ

Αντιστάσεως μη ούσης, η κυβέρνηση Μητσοτάκη βαδίζει ολοταχώς στη δημιουργία συστήματος εξουσίας του τύπου «όλοι θα πάρετε». Κρίμα.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΛΙΑΠΗΣ, @GMAIL.COM

– Κι αν δεν είναι σε αποδρομή;

– Ε, το είπαμε εκ παραδρομής…

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΧΙΑΣ