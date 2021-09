Demonstration by teachers and students, in Athens, on September 15, 2021 / Πανεκπαιδευτικό συλλαλητηριο στα Προπύλαια και πορεία προς τη Βουλή, στην Αθήνα, στις 15 Σεπτεμβρίου, 2021

Με διαφορά 11,9%, στην αναγωγή επί των εγκύρων ψηφοδελτίων, προηγείται η ΝΔ του ΣΥΡΙΖΑ στην πρόθεση ψήφου, στη δημοσκόπηση της MRB, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάσθηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star. Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή, η ΝΔ προηγείται με ποσοστό 37,8% και ακολουθούν ο ΣΥΡΙΖΑ με 25,9%, το ΚΙΝΑΛ με 7,7%, το ΚΚΕ με 5,8%, η Ελληνική Λύση με 4,0% και το ΜέΡΑ25 με 3,3%. Στην πρόθεση ψήφου χωρίς αναγωγή επί των εγκύρων ψηφοδελτίων, η διαφορά ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ ανέρχεται στο 10,9%. Συγκεκριμένα, τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής: ΝΔ 34,6%, ΣΥΡΙΖΑ 23,7%, ΚΙΝΑΛ 7 %, ΚΚΕ 5,3%, Ελληνική Λύση 3,70%, ΜέΡΑ25 3%. Η δημοσκόπηση της MRB εξέτασε και «ποιοτικά» χαρακτηριστικά της σημερινής εικόνας κυβέρνησης και κομμάτων. Μεταξύ αυτών, η αξιολόγηση της κυβερνητικής θητείας της ΝΔ, με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με το 39,9% του συνόλου των ερωτηθέντων να απαντά ότι την αξιολογεί σίγουρα ή μάλλον θετικά και το 58,2% σίγουρα ή μάλλον αρνητικά. Ακόμη μεγαλύτερη είναι όμως η αρνητική αξιολόγηση της αντιπολιτευτικής στάσης του ΣΥΡΙΖΑ, με αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης τον Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένα, το 70% του συνόλου των ερωτηθέντων αξιολογεί την αντιπολιτευτική στάση του ΣΥΡΙΖΑ αρνητικά ή μάλλον αρνητικά, έναντι 25,1% που την αξιολογεί θετικά ή μάλλον θετικά. Επιφυλακτικοί φαίνεται να είναι οι πολίτες, ωστόσο, απέναντι στις κυβερνητικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ, καθώς το 58,4% αξιολογεί τα μέτρα που ανακοινώθηκαν ως «καθόλου ή λίγο αποτελεσματικά», έναντι 30,4% που τα αξιολογεί ως «πολύ ή αρκετά» αποτελεσματικά Επιπλέον, επιφυλακτικοί εμφανίζονται οι πολίτες και για τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης, καθώς το 50% εκτιμά ότι κινείται «μάλλον ή σίγουρα προς τη λάθος κατεύθυνση», έναντι 25,1% που εκτιμά ότι «κινείται σίγουρα ή μάλλον προς τη σωστή κατεύθυνση».