Την μεγάλη τους ανησυχία για την αύξηση των κρουσμάτων αλλά και των εισαγωγών στα νοσοκομεία εξέφρασαν ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος και η πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας και διευθύντρια Πνευμονολογικής Κλινικής στο νοσοκομείο Σωτηρία, Μίνα Γκάγκα.

Οι δύο επιστήμονες μίλησαν στην εκπομπή «Σήμερα» για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των υγειονομικών αλλά και την ταχεία εξάπλωση της μετάλλαξης Δέλτα και επανέλαβαν την ανάγκη να εμβολιαστεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού.

«Ορθή, επιβεβλημένη και θα αποδειχθεί και σωτήρια η απόφαση της κυβέρνησης για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των υγειονομικών, γιατί έχουν χαθεί άνθρωποι λόγω της ανεξήγητης αντίληψής τους για τον εμβολιασμό. Τους γιατρούς δεν τους αφορά κατά βάση, καθώς σε ποσοστό πάνω από 90% είναι εμβολιασμένοι και πρέπει να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους και οι υπόλοιποι που εργάζονται μέσα στα νοσοκομεία» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Εξαδάκτυλος επισημαίνοντας ότι οι γιατροί που είναι ανεμβολίαστοι είναι ένα ποσοστό μονοψήφιο, γύρω στο 7%.

Από την πλευρά της η κ. Γκάγκα σχολίασε ότι θα υποχρεωθεί κανείς να κάνει ένα εμβόλιο που δε θέλει και πρόσθεσε ότι «είναι σαφές ότι δεν μπορεί να μου επιτρέπεται να μπαίνω ανεμβολίαστη σε θαλάμους που είτε είναι με ασθενείς Covid είτε όχι, να είμαι δυνητικός φορέας και να κινδυνεύουν είτε οι ασθενείς είτε το σπίτι μου είτε οι άλλοι συνάδελφοι».

Ερωτηθείσα σχετικά με το αν πρέπει να τίθενται σε αναστολή εργασίας ή να αλλάζουν πόστο οι εργαζόμενοι στην υγεία που αρνούνται να εμβολιαστούν, απάντησε ότι αν υπάρχουν 3-4 θέσεις που μπορεί να πληρωθούν, θα μπορούσαν να μετακινηθούν, ωστόσο αν τα νούμερα είναι μεγάλα, δεν υπάρχουν θέσεις. «Δεν μπορείς να έχεις ανθρώπους που δεν κάνουν τη δουλειά τους, όταν στα νοσοκομεία μας λείπει νοσηλευτικό προσωπικό», υπογράμμισε πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.

Αύξηση κρουσμάτων και εισαγωγών

Στο μεταξύ, οι γιατροί εξέπεμψαν σήμα κινδύνου για την εκρηκτική αύξηση των κρουσμάτων και των εισαγωγών στα νοσοκομεία, απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες, ειδικά άνω των 50 ετών να εμβολιαστούν.

«Τα χθεσινά κρούσματα, τα οποία ήταν πολλά για Δευτέρα, προήλθαν από 37.000 τεστ. Ξέρουμε ότι η μέση ικανότητα τις κανονικές μέρες φτάνει τις 60.000 τεστ. Άρα να μην εκπλαγούμε αν δούμε πολύ μεγάλο αριθμό», δήλωσε ο κ. Εξαδάκτυλος, καθώς το στέλεχος Δέλτα εξαπλώνεται ταχύτατα.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, χθες υπήρχαν 85 εισαγωγές στα νοσοκομεία και 22 εξιτήρια για ασθενείς με Covid. «Από όσους βρίσκονται στις ΜΕΘ, το 57% είναι άνω των 65 ετών και το 40% είναι 40-64 ετών. Είναι επείγουσα η ανάγκη για τους ανεμβολίαστους άνω των 50 ετών να εμβολιαστούν άμεσα. Όσοι έχουν εμβολιαστεί είναι προστατευμένοι από βαριά νόσηση και θάνατο», τόνισε.

Στο ίδιο πλαίσιο, η κ. Γκάγκα επισήμανε ότι τις προηγούμενες εβδομάδες στο νοσοκομείο «Σωτηρία» καταγράφονταν 1-3 εισαγωγές και τώρα ξεπερνούν τις 20.

«Ο ρυθμός είναι σταθερά αυξανόμενος. Οι εισαγωγές ξεκινούν από 18αρηδες και 20αρηδες, οι οποίοι νοσηλεύονται σε θαλάμους Covid», κατέληξε.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/greece/sos-gia-tis-eisagoges-apo-eksadaktylogkagka-sto-7-oi-anemvoliastoi-giatroi

