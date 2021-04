Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής σε ξενοδοχείο στη Χονολουλού, όταν ένας οπλισμένος άντρας ταμπουρώθηκε μέσα σε δωμάτιο, αφού προηγήθηκαν πυροβολισμοί.

Στο σημείο έχουν σπεύσει διαπραγματευτές της αστυνομίας, ενώ ο αστυνομικός επικεφαλής ανέφερε πως η ομάδα του δέχτηκε μια κλήση για να επέμβει στο ξενοδοχείο Kahala Hotel & Resort, έπειτα από αναφορές για «πολλαπλούς πυροβολισμούς».

Inside #Kahala Hotel main lobby, where guests continue to remain locked down with a barricade situation. Courtesy: Corey Funai pic.twitter.com/mzg15nwO68 — Sam Spangler (@SamSpanglerHI) April 11, 2021

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο KITV, ο άντρας που φέρει πυροβόλο όλπο, φέρεται να πυροβόλησε πέντε φορές από το μπαλκόνι δωματίου στον τέταρτο όροφο του ξενοδοχείου, ενώ η ασφάλεια του ξενοδοχείου ανταποκρίθηκε άμεσα.

Key word: #Kahala – Hawaii resort on lockdown after man ‘fires multiple rounds’ https://t.co/5dG3XWfzNF via @MailOnline — Susie Blackmon (@SusieBlackmon) April 11, 2021

Περί τους 18 αστυνομικούς βρέθηκαν στον χώρο, εκκένωσαν άμεσα τα διπλανά δωμάτια και απομάκρυναν όλους τους επισκέπτες που βρίσκονταν στον τέταρτο όροφο του ξενοδοχείου.

Another view from inside #Kahala Hotel lobby — people sheltering in place as crews respond to armed man holed up in 4th floor room pic.twitter.com/b9O1Mn8l4l — Tom George (@TheTomGeorge) April 11, 2021

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ σύμφωνα με ενημέρωση της αστυνομίας, ο ένοπλος δεν κρατά ομήρους, ενώ μέλη της οικογένειάς του, που φέρεται να βρίσκονταν επίσης στο ξενοδοχείο, βρίσκονται σε άλλο, ασφαλές σημείο.

Σύμφωνα με το KITV, ο ύποπτος πιστεύεται ότι είναι στρατιωτικός.