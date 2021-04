NBA : Άγριος καυγάς στο Λέικερς – Ράπτορς

Ποιος είπε ότι το NBA δεν έχει την ένταση του; Στο παιχνίδι Λος Άντζελες Λέικερς – Τορόντο Ράπτορς σημειώθηκε μία σύρραξη που διήρκεσε αρκετά λεπτά και δεν σταμάτησε εύκολα.

Ο καυγάς άρχισε όταν ο Ανουόμπι σταμάτησε με φάουλ τον Σρέντερ, εκείνος αντέδρασε και οι δύο παίκτες άρχισαν να σπρώχνονται.

Ο Χάρελ μπλέχτηκε επιχειρώντας να υπερασπιστεί τον συμπαίκτη του και τότε ο διαπληκτισμός μεγάλωσε με τη συμμετοχή και άλλων αθλητών.

Χάρη στην παρέμβαση των ψυχραιμότερων το συμβάν διακόπηκε, αλλά οι διαιτητές απέβαλλαν τους Ανουόμπι και Χάρελ.

Δείτε τον καυγά:

The Lakers and Raptors had to be separated after a physical play between Dennis Schröder and OG Anunoby.

Anunoby and Montrezl Harrell were ejected from the game. pic.twitter.com/hBNxjGyWWv

— SportsCenter (@SportsCenter) April 7, 2021