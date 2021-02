Το «δώρο» της Euroleague στον Γιώργο Πρίντεζη

Ο Γιώργος Πρίντεζης κλείνει σήμερα τα 36 του χρόνια, με τους Ερυθρολεύκους να του εύχονται «χρόνια πολλά» μέσω των social media.

Ωστόσο, δεν ήταν οι μόνοι που τον θυμήθηκαν.

Συγκεκριμένα, η Euroleague, μέσω λογαριασμού της στο Twitter, δημοσίευσε ένα βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του εμβληματικού φόργουορντ του Ολυμπιακού, με τα buzzer-beater κόντρα σε ΤΣΣΚΑ Μόσχας στην Κωνσταντινούπολη και Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ να ξεχωρίζουν.

Δείτε το βίντεο:

Happy Birthday Georgios Printezis!

Celebrate by checking out some of his CLUTCH moments… 👀 pic.twitter.com/qfSb0r8q7x

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 22, 2021