Η επανάληψη των διερευνητικών επαφών μεταξύ Ελλάδας – Τουρκίας και ευρύτερα θέματα εξωτερικής πολιτικής βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής συνάντησης του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια με τον Frederic Bernard, επικεφαλής του γραφείου του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τη Maryem Van den Heuvel, σύμβουλο εξωτερικής πολιτικής του προέδρου Μισέλ.

Σε ό,τι αφορά την Τουρκία, σύμφωνα με κοινοτικό αξιωματούχο, χρειάζεται βιώσιμη και θετική δυναμική, προκειμένου να επιτευχθεί πρόοδος, ώστε να αντιμετωπιστούν όλα τα εκκρεμή ζητήματα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα εξετάσει το θέμα των σχέσεων ΕΕ – Τουρκίας στη Σύνοδο Κορυφής του Μαρτίου.

Η θετική ατζέντα με την Τουρκία θα μπορούσε να περιλαμβάνει ζητήματα μετανάστευσης και τον εκσυγχρονισμό της τελωνειακής ένωσης.

Συνάντηση με την υπουργό Εξωτερικών του Βελγίου Σοφί Βιλμές πραγματοποίησε, στις Βρυξέλλες, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Η υποδοχή του κ. Δένδια πραγματοποιήθηκε σε εγκάρδιο κλίμα. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι άριστες σχέσεις Ελλάδας και Βελγίου και η ενίσχυση της συνεργασίας σε διμερές και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε ακόμη σε τρόπους περαιτέρω προώθησης της συνεργασίας, αλλά και στις τρέχουσες περιφερειακές εξελίξεις και ζητήματα της ευρωπαϊκής ατζέντας, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση.

