FILE PHOTO: People with protective face masks walk at Kurfurstendamm shopping boulevard, amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak in Berlin, Germany, December 5, 2020. REUTERS/Fabrizio Bensch/File Photo

Πανδημία, ποια πανδημία; Αυτό θα μπορούσαν να αναρωτιούνται ορισμένοι στην Γερμανία. Διότι μπορεί η χώρα να κατέγραψε τον τέταρτο μεγαλύτερο αριθμό θανάτων από την έναρξη της κρίσης το περασμένο 24ωρο (944), μπορεί να συζητείται η παράταση του αυστηρού lockdown μέχρι το τέλος Ιανουαρίου (τουλάχιστον), μπορεί να υπάρχει σκέψη να μην ανοίξουν ακόμη τα σχολεία, όμως οι επιδόσεις του λιανεμπορίου για το 2020 είναι εντυπωσιακές. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ομοσπονδιακής στατιστικής υπηρεσίας που δημοσιοποίησε η Handelsblatt, ο τζίρος στο γερμανικό λιανεμπόριο αυξήθηκε φέτος κατά 5,3% σε απόλυτες τιμές (4,1% σε πραγματικές) σε σύγκριση με πέρυσι. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό από το 1994, ενώ το 2020 ήταν το 11ο συνεχόμενο έτος στο οποίο έχει καταγραφεί αύξηση των λιανικών πωλήσεων. Οι 5 προϋποθέσεις για την καλύτερη διαχείριση της πανδημίας Όπως είναι αναμενόμενο, μεγάλοι ωφελημένοι είναι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο, οι οποίες είδαν τον τζίρο τους να κάνει «άλμα» της τάξης του 24%. Αντιθέτως, ψυχρολουσία υπέστησαν κλάδοι όπως το εμπόριο ένδυσης και υπόδησης, όπου οι πωλήσεις εμφανίζονται μειωμένες κατά 21,1%. Όσον αφορά στην περίοδο των εορτών, το «αποτύπωμά» της ήταν θετικό στο λιανεμπόριο. Ειδικά τον Νοέμβριο, στον οποίο εντάσσεται και η αποκαλούμενη «Black Friday», η αξία των πωλήσεων αυξήθηκε κατά 1,9% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα – έναντι υποχώρησης κατά 2% που ανέμεναν οι οικονομολόγοι που είχαν απαντήσει σε σχετική έρευνα του Reuters. Τι θα γίνει το 2021 Η εικόνα αυτή διαψεύδει πλήρως τις εκτιμήσεις που υπήρχαν την άνοιξη, όταν οι ειδικοί προέβλεπαν «βουτιά» μέχρι και κατά 10%. Δικαιώνει, επίσης, όσους ισχυρίζονται πως η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης έχει τη δυναμική για μια ανάκαμψη «τύπου V» από τη στιγμή που θα αρχίσει να επιστρέφει η κανονικότητα – κάτι που, σε μεγάλο βαθμό, οφείλεται στις αθρόες ενισχύσεις που προσέφερε το κράτος στις επιχειρήσεις και (δευτερευόντως) τους πολίτες, κρατώντας την οικονομία όχι απλώς ζωντανή, αλλά σε καλή κατάσταση. Η αλήθεια, βεβαίως, είναι πως η αβεβαιότητα που επικρατεί δεν επιτρέπει ασφαλείς εκτιμήσεις για τους επόμενους μήνες. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει το καταναλωτικό «βαρόμετρο» της ομοσπονδίας λιανεμπορίου HDE, «οι καταναλωτές θα επιδιώξουν να αποταμιεύσουν περισσότερα τους πρώτους μήνες μετά την αλλαγή του έτους, ενώ η διάθεσή τους να επιδοθούν σε αγορές θα υποχωρήσει περαιτέρω». Μακάβριο ρεκόρ θανάτων από φωτιές σε σπίτια τη χρονιά του κορωνοϊού