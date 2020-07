Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Ζιντάν αγνοεί τον Μπέιλ και ο Ουαλός γελάει μαζί του

Ο Ζινεντίν Ζιντάν ετοιμάζεται να κάνει πράξη την υπόσχεση που είχε δώσει πέρσι στον κόσμο της Ρεάλ Μαδρίτης, όταν επέστρεψε στον πάγκο της Βασίλισσας. Ο Γάλλος στην πρώτη συνέντευξη που είχε δώσει μετά την επιστροφή του στους Μερέγχες, είχε δηλώσει ότι στόχος του είναι να επαναφέρει την ομάδα στην κορυφή του ισπανικού ποδοσφαίρου.

Ένα χρόνο αργότερα η Ρεάλ Μαδρίτης προελαύνει προς την κατάκτηση του τίτλου, με τον Ζιντάν να βρίσκεται μια ανάσα από το να πανηγυρίσει το δεύτερο πρωτάθλημα του ως προπονητής της ισπανικής ομάδας, ενώ παράλληλα ετοιμάζεται να απαλλάξει τους Μερέγχες από… βαρίδια τύπου Μπέιλ. Ο «Ζιζού» θέλει να απαλλαγεί από τον Ουαλό και του δείχνει με κάθε τρόπο ότι τον θέλει στην ομάδα του τη νέα αγωνιστική σεζόν.

Ο Μπέιλ, όμως, δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι δεν είναι διατεθειμένος να φύγει τόσο εύκολα από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Στο χθεσινό παιχνίδι με την Αλαβές, το οποίο κέρδισαν οι Μερέγχες με 2-0, είδαμε μάλιστα και τις δύο πλευρές του νομίσματος. Ο Ζιντάν δεν χρησιμοποίησε καθόλου τον Μπέιλ και μάλιστα ως 5η αλλαγή προτίμησε να βάλει τον νεαρό Ντίαζ, αντί για τον Ουαλό. Ο διεθνής άσος έμεινε στον πάγκο και με τις κινήσεις του κορόιδευε τον Γάλλο προπονητή, ενώ προηγουμένως είχε ρίξει έναν… υπνάκο.

Ο Ουαλός σούπερ σταρ που αμείβεται με 350.000 λίρες εβδομαδιαίως, χρησιμοποίησε τη μάσκα για τον Covid-19 ως μάσκα ύπνου, ενώ κατά τη διάρκεια της αλλαγής του Ντίαζ, κοίταξε τον Ζινεντίν Ζιντάν και άρχισε να γελάει προκλητικά με τον Γάλλο προπονητή. Ο τηλεοπτικός φακός κατέγραψε και τις δύο αντιδράσεις του Ουαλού και οι εικόνες όπως είναι λογικό έχουν κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Ο Μπέιλ είναι ουσιαστικά ξένο σώμα, με τον Ζιντάν να χρησιμοποιεί στο αριστερό άκρο τον Ασένσιο. Ο 30χρονος μεοσεπιθετικός έχει αγωνιστεί μόλις 100 λεπτά στα τελευταία οκτώ παιχνίδια της Ρεάλ, με τον Γάλλο να τελειώνει με συνοπτικές διαδικασίες τον… Γκόλφερ, όπως τον χαρακτηρίζουν τα δημοσιεύματα στην Ισπανία.

Η υπόθεση του Ουαλού πάντως δεν είναι καθόλου εύκολη, αφού πολύ δύσκολα θα βρει τα χρήματα που παίρνει στη Ρεάλ, μετά τα όσα έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια και την πτωτική πορεία που έχει πάρει η καριέρα του. Χαρακτηριστικό στοιχείο είναι ότι το 2018 η αξία του στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο ήταν 90 εκατ. € ενώ πλέον είναι 30 εκατ. €.

Δείτε τις αντιδράσεις του Μπέιλ:

Bale on the bench for Madrid yesterday 😭😂 pic.twitter.com/Igoqunb3WS

— Footy Humour (@FootyHumour) July 11, 2020