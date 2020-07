Αντετοκούνμπο : Εγώ κρατάω το κλειδί του πεπρωμένου μου

Έτοιμος να γυρίσει στη δράση είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο έλληνας σούπερ σταρ περιμένει με αγωνία την επανέναρξη του ΝΒΑ και θα κυνηγήσει το μεγάλο του όνειρο, που είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Πιο συγκεκριμένα, με ανάρτησή του στα social media ο Greek Freak ανέβασε ένα απόσπασμα από το βιβλίο του συγγραφέα Ελέιν Μάξγουελ, γράφοντας μεταξύ άλλων:

«Η θέλησή μου θα διαμορφώσει το μέλλον μου. Ανεξάρτητα από το αν θα πετύχω ή όχι, η προσπάθεια δε θα είναι κανενός άλλου, παρά μόνο δική μου. Είμαι η δύναμη. Μπορώ να ξεπεράσω οποιοδήποτε εμπόδιο σταθεί μπροστά μου ή μπορεί να χαθώ μέσα στο λαβύρινθο. Επιλογή μου, ευθύνη μου, κερδίσω ή χάσω, μόνο εγώ κρατάω το κλειδί του πεπρωμένου μου».

Δείτε την ανάρτησή του:

My will shall shape my future. Whether I fail or succeed shall be no man’s doing but my own. I am the force; I can clear any obstacle before me, or I can be lost in a maze. My choice, my responsibility, win or lose, only I hold the key to my destiny. -Elaine Maxwell #BackToWork pic.twitter.com/ofDPYbdXsl

— Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) July 9, 2020