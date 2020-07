Τα συγχαρητήρια του Βαγγέλη Μαρινάκη στη γυναικεία ομάδα πόλο

View this post on Instagram

Συγχαρητήρια στη γυναικεία ομάδα πόλο του Συλλόγου μας για την κατάκτηση του 7ου συνεχόμενου πρωταθλήματος! Συνεχίζουμε δυνατά! / Congratulations to the Olympiacos Women’s Water Polo team for the 7th in a row championship title! We keep going strong! #Olympiacos #Family #WaterPolo #WeKeepOnDreaming #Piraeus #Champions #Greece #Repost @olympiacossfp ・・・ ⚪️🔴🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🔴⚪️ Πανάξιος, κυρίαρχος, αήττητος και πρωταθλητής για 7η διαδοχική φορά και 11η στην ιστορία του αναδείχθηκε ο Θρύλος, στο πόλο Γυναικών. #Olympiacossfp #Champions2020 #WeAreTheChampions #WaterpoloWomen #unbeatable #7ChampsInARow