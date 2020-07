Επίσημο: Τέλος ο Καλάθης από τον Παναθηναϊκό

Ηταν κοινό μυστικό, έγινε πλέον και επίσημο! Ο Νικ Καλάθης αποτελεί παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, με τη «πράσινη» ΚΑΕ να ανακοινώνει το… διαζύγιο με τον Έλληνα γκαρντ.

Ο 31χρονος δε θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα του Γιώργου Βόβορα, με τον Παναθηναϊκό να τον ευχαριστεί για τα όσα προσέφερε στον σύλλογο τα τελευταία χρόνια.

Ευχαριστούμε Nick! Περάσαμε 8 υπέροχα χρόνια μαζί!💚​

Για πάντα στις καρδιές μας! 🙏☘​

​

Thank you @Nick_Calathes15! It’s been 8 wonderful years together!💚​

Forever in our hearts! 🙏☘​

​#paobc #panathinaikos #WeTheGreens #thankyou pic.twitter.com/0eAMEnN7qa

— Panathinaikos BC (@paobcgr) July 3, 2020