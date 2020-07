Eυρωλίγκα: Με πέντε Έλληνες οι καλύτεροι πασέρ της διοργάνωσης

Η Ευρωλίγκα μπορεί να σταμάτησε λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, ωστόσο η διοργανώτρια αρχή φροντίζει να μας κρατήσει σε εγρήγορση μέχρι να ξεκινήσει η επόμενη αγωνιστική σεζόν.

Ετσι, η Ευρωλίγκα δημοσίευσε στο προσωπικό της λογαριασμό στο twitter ένα βίντεο με τους δέκα καλύτερους πασέρ της διοργάνωσης. Βέβαια, η ελληνική παρουσία είναι έντονη, με τους Κώστα Σλούκα (9η θέση), Θοδωρή Παπαλούκα (8η θέση), Δημήτρη Διαμαντίδη (3η θέση), Νικ Καλάθης (2η θέση) και Βασίλης Σπανούλης(1η θέση) να είναι συμπεριλαμβάνονται μέσα στο βίντεο.

The 10 ALL-TIME greats at putting it on a platter 🍽#EUROLEAGUEUNITED | @TurkishAirlines pic.twitter.com/jXjMECceJM

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) July 2, 2020