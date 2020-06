Ιράν: Ενταλμα σύλληψης κατά του Τραμπ για τη δολοφονία Σουλεϊμανί

Ένταλμα σύλληψης κατά του Ντόναλντ Τραμπ εξέδωσε το Ιράν, κατηγορώντας τον για τη δολοφονία του ιρανού στρατηγού Κεσάμ Σουλεϊμανί στις 3 Ιανουαρίου 2020, στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης.

Εκτός από τον αμερικανό πρόεδρο, η Τεχεράνη κατηγορεί για τη δολοφονία Σουλεϊμανί, 36 ακόμη άτομα, σύμφωνα με το RT, ζητώντας τη συνδρομή της Ιντερπόλ, για τη σύλληψή τους.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, o εισαγγελέας της Τεχεράνης, Ali Alqasimehr , εκτός από τον Ντόναλντ Τραμπ δεν κατονόμασε κάποιον άλλο από τους κατηγορούμενους, τόνισε ωστόσο ότι το Ιράν θα συνεχίζει να προσβλέπει στη δίωξη του Τραμπ, ακόμη και μετά το τέλος της προεδρίας του.

Ο εισαγγελέας έχει παραδώσει το ένταλμα σύλληψης του Τραμπ στην Ιντερπόλ, η οποία από την πλευρά της δεν έχει προβεί σε κάποια ανακοίνωση.

BREAKING: Iran issues arrest warrant for Trump, asks Interpol to help, over killing of top general Qassem Soleimani

— Al Jazeera News (@AJENews) June 29, 2020