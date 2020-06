Ο Lil Wayne έβγαλε τραγούδι για τον Κόμπι Μπράιαντ

Έναν πολύ ιδιαίτερο και όμορφο τρόπο βρήκε ο Lil Wayne για να τιμήσει τη μνήμη του Κόμπι Μπράιαντ, δείχνοντας το σεβασμό του προς το θρύλο του ΝΒΑ.

Συγκεκριμένα, ο γνωστός αμερικανός ράπερ ετοίμασε ένα τραγούδι εις μνήμην του αδικοχαμένου σούπερ σταρ των Λέικερς με τίτλο Kobe Bryant, ενώ παρουσίασε τη δημιουργία του στα BETA Awards, σε μια αν μη τι άλλο υπέροχη κίνηση.

Δείτε το βίντεο:

Lil Wayne performed «Kobe Bryant» tonight as a tribute to the Mamba 🐍

(via @BETAwards)pic.twitter.com/JBAOniti4N

— SportsCenter (@SportsCenter) June 29, 2020