Μαρτίνς: «Ενα όμορφο ταξίδι, σας ευχαριστώ για τη στήριξη»

Με τον καλύτερο τρόπο συνδύασε ο Πέδρο Μαρτίνς το 100ο παιχνίδι του στον πάγκο του Ολυμπιακού, με τον Πορτογάλο τεχνικός χθες το βράδυ να βλέπει την ομάδα του να κερδίζει με 2-1 την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ και να κατακτά και μαθηματικά το πρωτάθλημα.

Μια σπουδαία επιτυχία για τον Πέδρο Μαρτίνς, με τον Ιβηρα να έχει βάλει τη σφραγίδα του στον Ολυμπιακό και να έχει δημιουργήσει μια σπουδαία ομάδα. Οι Πειραιώτες, που έκαναν το 4/4 στα παιχνίδια των πλέι οφ, συνέχισαν την αήττητη πορεία τους στο φετινό πρωτάθλημα και απέδειξαν για μία ακόμα φορά δεν έχουν αντίπαλο στην Ελλάδα.

Η χθεσινή ήταν μια ιδιαίτερη βραδιά για τον Πέδρο Μαρτίνς, με τον Πορτογάλο τεχνικό να κάνει ανάρτηση στα social media και να αναφέρεται στο γεγονός ότι ο αγώνας με την ΑΕΚ ήταν το 100ο παιχνίδι του στον πάγκο του Ολυμπιακού. «100 παιχνίδια με τον Ολυμπιακό! Ήταν ένα όμορφο ταξίδι μέχρι στιγμής. Σας ευχαριστώ όλους για τη στήριξη!», ήταν το μήνυμα του Πορτογάλου τεχνικού.

💯 games at @olympiacosfc! What a journey! Thanks for all the support! 🔴⚪

100 παιχνίδια με τον Ολυμπιακό! Ήταν ένα όμορφο ταξίδι μέχρι στιγμής. Σας ευχαριστώ όλους για τη στήριξή σας!#WeKeepOnDreaming #Olympiacos #Family #100matches #Proud https://t.co/AbNbJN5090

