Λίβερπουλ : Γιόρτασαν με σαμπάνιες την κατάκτηση του πρωταθλήματος

Ιστορικές στιγμές ζουν στην Λίβερπουλ, με την ομάδα να επιστρέφει στην κορυφή του πρωταθλήματος μετά από 30 ολόκληρα χρόνια.

Το πάρτι δεν σταματά, με τους παίκτες του Γιούργκεν Κλοπ να χαίρονται με την ψυχή τους την μεγάλη επιτυχία. Μπήκαν στο πάνθεον της «κόκκινης» ιστορίας, με τους Άντι Ρόμπερτσον, Άλεξ – Όξλεϊντ Τσάμπερλεϊν και Φαμπίνιο να πρωταγωνιστούν στο νέο βίντεο που ήρθε στην επιφάνεια από τους πανηγυρισμούς.

Άλλωστε, όλοι μαζί παρακολούθησαν τη στιγμή που η Λίβερπουλ έγινε και επίσημα πρωταθλήτρια. Την Πέμπτη, η Τσέλσι με τη νίκη της κόντρα στην Σίτι… έστεψε την ομάδα του Κλοπ, δίνοντας το έναυσμα για ξέφρενα πανηγύρια.

Δείτε το βίντεο:

The boys celebrating after becoming Premier League champions.😍 pic.twitter.com/t1jVlB8lGC

— Kloppholic (@Kloppholic) June 27, 2020