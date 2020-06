ΝΒΑ : Με Σέλτικς στην πρεμιέρα της επανέναρξης οι Μπακς

H αγωνιστική δράση του ΝΒΑ επιστρέφει μετά την πανδημία του κορωνοϊού, με την διοργανώτρια αρχή τα ξημερώματα του Σαββάτου να κάνει γνωστό το πρόγραμμα των αγώνων που θα γίνουν στη Disney World στο Ορλάντο.

Οι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο πρώτο παιχνίδι τους μετά την πανδημία θα αντιμετωπίσουν του Σέλτικς την 1η Αυγούστου, ενώ μια μέρα νωρίτερα (31 Ιουλίου) θα γίνει το πρώτο τζάμπολ με του Τζαζ να αντιμετωπίζουν τους Πέλικανς, ενώ την ίδια μέρα θα διεξαχθεί και το πρώτο ντέρμπι ανάμεσα σε Κλίπερς και Λέικερς.

Την πρώτη αγωνιστική συμπληρώνουν οι αναμετρήσεις Γκρίζλις-Μπλέιζερς, Σανς-Ουίζαρντς, Κινγκς-Σπερς και Ρόκετς-Μάβερικς. Όσον αφορά τώρα τα ημερήσια παιχνίδια, αυτά θα είναι το πολύ επτά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κανονική περίδος αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 15 Αυγούστου, ενώ στα playoffs θα προκριθούν οι πρώτες 7 ομάδες, με τον 8ο να προκύπτει μετά από ένα μίνι τουρνουά, εφόσον ο 9ος της κανονικής περιόδου είναι πίσω τέσσερα ή λιγότερα παιχνίδια.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα

Who has the toughest road to the NBA Playoffs? 👀 #WholeNewGame

Western Conference Opponents ⤵️ pic.twitter.com/4e4Fw0cBUT

— NBA (@NBA) June 26, 2020