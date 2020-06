Οριστική η επανέναρξη του NBA στις 30 Ιουλίου

Οριστική μορφή παίρνει η επανέναρξη του NBA. Η Λίγκα τα βρήκε με την Ένωση παικτών και το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου θα επιστρέψει ξανά στην δράση στις 30 Ιουλίου. Θυμίζουμε, πως το restart θα γίνει στο Ορλάντο με τη συμμετοχή 22 ομάδων.

Όπως ενημέρωσαν οι δυο πλευρές, με κοινή τους τοποθέτηση, καταρτίστηκε το πλήρες πλάνο για τη συνέχεια της σεζόν, με το πρώτο τζάμπολ να ορίζεται για τις 30 Ιουλίου.

Όσον αφορά τα γήπεδα όπου θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις, αυτά θα είναι τα Arena, Field House και Visa Athletic Center.

«Έχουμε συνεργαστεί με την NBPA ώστε να στοιχειοθετήσουμε ένα σχέδιο για το restart το οποίο θα δίνει προτεραιότητα στην υγεία και την ασφάλεια. Επιπλέον θα διατηρεί την ανταγωνιστική δικαιοσύνη και θα παρέχει μια πλατφόρμα για την αντιμετώπιση ζητημάτων κοινωνικής δικαιοσύνης» ήταν τα λόγια του Άνταμ Σίλβερ, ο οποίος συνέχισε λέγοντας: «Είμαστε ευγνώμονες στη Disney για το ρόλο της να φιλοξενήσει και να καταστήσει δυνατό το restart του ΝΒΑ ενώ ευχαριστούμε τους υπαλλήλους της δημόσιας υγείας και τους ειδικούς των μολυσματικών ασθενειών που βοήθησαν στην καθοδήγηση της δημιουργίας ολοκληρωμένων ιατρικών πρωτοκόλλων και προστασίας».

