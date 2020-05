Ο Δένδιας επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον ισραηλινό ομόλογό του

Τηλεφωνική συνομιλία είχε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας με τον Ισραηλινό ομόλογό του, Ισραήλ Κατς (Israel Katz).

Η αντιμετώπισης της πανδημίας του κοροναϊού καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών οικονομικών σχέσεων Ελλάδας και Ισραήλ βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνομιλίας των κ.κ. Δένδια και Κατς.

Πάντως αξίζει να σημειωθεί ότι η επικοινωνία των δύο υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Ισραήλ γίνεται στον απόηχο της αναθέρμανσης στην περιοχή των τουρκικών προκλήσεων.

FM @NikosDendias & #Israel FM @Israel_katz discussed over the phone #COVID19 outbreak & further enhancing bilateral economic relations /Τηλεφωνική συνομιλία ΥΠΕΞ Ν.Δένδια με ΥΠΕΞ Ισραήλ I.Katz- αντιμετώπιση πανδημίας & περαιτέρω ανάπτυξη διμερών οικονομικών σχέσεων στο επίκεντρο pic.twitter.com/8rfglzdc5k

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) May 5, 2020