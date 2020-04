«O Τζόρνταν έδωσε το σόου του στο Παρίσι και ο Ολυμπιακός ήταν εκεί»

Το ντοκιμαντέρ «Last Dance» που στέκεται στους Σικάγο Μπουλς και εννοείται στον Μάικλ Τζόρνταν, έχει ως σημείο αναφοράς την σεζόν 1997-98.

Χρονιά που είχαν ταξιδέψει στο Παρίσι για το McDonalds Open, όπου ήρθαν αντιμέτωποι με τον Ολυμπιακό, ο οποίος είχε κατακτήσει την Ευρωλίγκα της προηγούμενης σεζόν.

Οι Μπουλς αναφέρθηκαν σε αυτά τα παιχνίδια, ποστάροντας στο twitter φωτογραφίες από εκείνη την «μάχη», με τους Ερυθρόλευκους να ακολουθούν με δικό τους… τιτίβισμα.

Ο Ολυμπιακός τόνισε ότι οι παίκτες του έζησαν από κοντά το σόου του Μάικλ Τζόρονταν, λέγοντας μάλιστα πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι για την ιστορία του συλλόγου.

«O MJ έδωσε το δικό του σόου στο Παρίσι και ο Ολυμπιακός ήταν εκεί. Σημαντικό παιχνίδι για την ιστορία μας».

MJ put on a show in Paris and Olympiacos BC was there! A significant game for our history! #TheLastDance https://t.co/adfolgFm7j

— Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) April 20, 2020