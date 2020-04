Πέντε λεπτά από το πρώτο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ του Μάικλ Τζόρνταν!

Το περιμένουμε όλοι με αγωνία. Είναι και η περίοδος τέτοια, που όσο μένουμε σπίτι και έχουμε χρόνο, τόσο και είμαστε ανυπόμονοι για την πρεμιέρα του. Η κλεψύδρα αδειάζει σιγά σιγά, με το ESPN να προκαλεί φρενίτιδα.

Τι έκανε; Μην σας παιδεύουμε άλλο και ας μπούμε στο ψητό. Το αμερικάνικο κανάλι, το οποίο διατηρεί τα δικαιώματα του «The Last Dance» του ντοκιμαντέρ του Μάικλ Τζόρνταν, μας αποκάλυψε πέντε λεπτά από το πρώτο επεισόδιο!

Το καλύτερο δώρο για τις εορτές του Πάσχα, αφού είμαστε ακόμα πιο εκστασιασμένοι όλοι για την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ.

Η σειρά των επεισοδίων θα αρχίσει την προβολή της από την Κυριακή στη χώρα μας θα υπάρχει η δυνατότητα να το δούμε τη Δευτέρα 20 Απριλίου, με δύο επεισόδια κάθε εβδομάδα από το Netflix.

Can’t wait for Sunday? Neither can we.

So we’re dropping five minutes from the first episode of #TheLastDance pic.twitter.com/qW0Z3rmSxr

— ESPN (@espn) April 17, 2020