Ο κορωνοϊός μαστίζει την Βρετανία: 917 νέοι θάνατοι σε 24 ώρες

A worker is seen wearing protective clothing at a temporary mortuary in the car park of Central Jamia Mosque Ghamkol Sharif as the spread of the coronavirus disease (COVID-19) continues, Birmingham, Britain, April 10, 2020. REUTERS/Carl Recine

Στους 9. 875 έφτασε ο συνολικός αριθμός των νεκρών στη Βρετανία. Ειδικότερα ο αριθμός των θανάτων αυξήθηκε σε 9. 875, από 8.114 την προηγούμενη ημέρα, σύμφωνα με το νοσοκομείο για την COVID-19. Κοροναϊός : Βάζει «τέλος» στη χειραψία – Αλλάζει ριζικά ο τρόπος που επικοινωνούμε Συνολικά καταγράφηκαν 917 θάνατοι σε ένα 24ωρο. Coronavirus: England records 823 new COVID-19 deaths – including an 11-year-old https://t.co/69IaxpBX4Z — SkyNews (@SkyNews) April 11, 2020 Πρόοδος στην υγεία του Τζόνσον Ο Βρετανός πρωθυπουργός κάνει «πολύ καλή πρόοδο» στην ανάρρωσή του από την COVID-19, δήλωσε σήμερα το γραφείο του. Ο ίδιος βγήκε από την μονάδα εντατικής θεραπείας, μετά από τρεις νύχτες την Πέμπτη, ενώ το πρωθυπουργικό γραφείο δήλωσε χθες, ότι κατάφερε να αρχίσει το βάδισμα, παρά το γεγονός ότι η ανάρρωσή του βρίσκονταν σε αρχικό στάδιο. «Ο πρωθυπουργός συνεχίζει να κάνει πολύ καλή πρόοδο» δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της Ντάουνινγκ Στριτ. 250.000 άνθρωποι μπορεί να πέθαιναν αν δεν είχαν ληφθεί μέτρα Η Βρετανία επέβαλε τα περιοριστικά μέτρα πριν από τρεις εβδομάδες σε μια προσπάθεια να περιορίσει την εξάπλωση του ιού και η κυβέρνηση υπόκειται σε αυξανόμενη πίεση για να αναλυθεί πόσο καιρό θα διαρκέσουν τα αυστηρά μέτρα για τις μετακινήσεις, με τους ανθρώπους να αναγκάζονται να παραμείνουν στο σπίτι και πολλές επιχειρήσεις να μη μπορούν να λειτουργήσουν. Οι υπουργοί ανέφεραν ότι η Βρετανία έπρεπε να περάσει την αιχμή της πανδημίας πριν από την πραγματοποίηση αλλαγών και ο Χάνκοκ είπε ότι παρόλο που ο αριθμός των εισαγωγών στο νοσοκομείο είχε αρχίσει να εξομαλύνεται, δεν υπήρχαν αρκετά αποδεικτικά στοιχεία για να έχουν εμπιστοσύνη ότι πέρασαν τα χειρότερα.

«Η κρίση μας λέει ότι δεν είμαστε ακόμα εκεί. Δεν έχουμε δει αρκετή ισοπέδωση για να μπορέσουμε να πούμε ότι έχουμε φτάσει στην κορυφή», δήλωσε στο ραδιόφωνο του BBC. Κάποιοι επιστήμονες ανέφεραν ότι η κορυφή θα μπορούσε να εξακολουθεί να είναι μερικές εβδομάδες μακριά, αλλά ο Χάνκοκ είπε «κανείς δεν ξέρει» πότε θα είναι. «Υπάρχουν πολλές προτάσεις. Η δουλειά τους είναι να κάνουν τις καλύτερες εκτιμήσεις και να μας συμβουλεύσουν και έχουμε ένα ολόκληρο σύνολο από διαφορετικές συμβουλές από διάφορους επιστήμονες», είπε. Το ποσοστό θνησιμότητας αναμένεται επίσης να αυξηθεί τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με αξιωματούχους της υγειονομικής περίθαλψης, αλλά λένε ότι ελπίζουν ότι η καραντίνα θα σημαίνει ότι ο συνολικός αριθμός των θανάτων θα είναι κάτω από 20.000. Η ανταπόκριση της κυβέρνησης Αρχικά, ο Τζόνσον έλαβε πιο μετριοπαθή μέτρα σε σχέση με άλλους ευρωπαίους ηγέτες, όταν ξέσπασε η πανδημία, άλλαξε όμως η τακτική όταν προβλέψεις ανέφεραν ότι 250.000 άνθρωποι θα πέθαιναν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η κυβέρνηση υπέστη σφοδρή κριτική για την αρχική απάντησή της και την έλλειψη ετοιμότητας και υπήρξαν επικρίσεις το Σάββατο από γιατρούς και νοσηλευτές που ανέφεραν ότι έπρεπε να θεραπεύουν ασθενείς χωρίς κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας όπως μάσκες και γάντια. Μεταξύ αυτών που έχασαν τη ζωή τους μετά τη θετική δοκιμή για COVID-19 είναι 19 εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων 11 γιατρών. Η βρετανική ιατρική ένωση, η οποία εκπροσωπεί τους γιατρούς, δήλωσε ότι οι ιατροί αντιμετώπισαν μια «σπασμωδική» απόφαση σχετικά με το εάν θα έπρεπε να θεραπεύσουν τους ασθενείς χωρίς την κατάλληλη προστασία και έτσι να τεθούν σε κίνδυνο.