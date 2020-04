Χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε το πρωί η πρωτόγνωρη σε διάρκεια συνεδρίαση του Eurogroup που ξεκίνησε χθες το απόγευμα.

Μετά από 16 ώρες συζητήσεων, ήρθαμε κοντά σε μια συμφωνία, αλλά δεν καταλήξαμε ακόμη, αναφέρει σε μήνυμα του στο twitter ο πρόεδρος του Eurogroup, Μάριο Σεντένο.

Αναφέρει ακόμη ότι οι εργασίες του Eurogroup θα συνεχιστούν αύριο, Πέμπτη.

After 16h of discussions we came close to a deal but we are not there yet.

I suspended the #Eurogroup & continue tomorrow, thu.

My goal remains: A strong EU safety net against fallout of #covid19 (to shield workers, firms &countries)& commit/ to a sizeable recovery plan pic.twitter.com/wLRhcbR9O1

— Mário Centeno (@mariofcenteno) April 8, 2020