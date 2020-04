Ολυμπιακός : «Μείνετε σπίτι και δείτε την τέταρτη σεζόν του Casa de Papel»

Έχει περάσει περίπου 1 χρόνος και 4 μήνες από τον θρίαμβο του Ολυμπιακού κόντρα στη Μίλαν στο «Γ. Καραϊσκάκης»!

Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς επικράτησε 3-1 των «ροσονέρι» και πέτυχε μία ιστορική πρόκριση για τη φάση των «32» του Europa League. Μεγάλη εντύπωση είχε κάνει το εκπληκτικό κορεό που είχαν ανεβάσει οι οπαδοί του Ολυμπιακού πριν την έναρξη της αναμέτρησης, το οποίο ήταν αφιερωμένο στη γνωστή και δημοφιλή σειρά «La Casa de Papel» και έδειχνε τον Professor (Πέδρο Μαρτίνς) και την παρέα του να κλέβουν το τρόπαιο του Europa League!

H ΠΑΕ Ολυμπιακός έκανε μία ιδιαίτερη ανάρτηση, υπενθυμίζοντας στους οπαδούς της ομάδας αυτή τη σπουδαία επιτυχία, ενώ έδωσε και κίνητρο για να μείνουμε όλοι σπίτι μας αυτές τις δύσκολες ημέρες λόγω κορωνοϊού. Να δούμε την 4η σεζόν του «La Casa de Papel»!

Do you remember this legendary night at #Karaiskaki stadium, also known to us since then as “La Casa de La Leyenda”! More magical #Football moments will come soon, but for now we need to #StayAtHome, #StaySafe and watch @lacasadepapel season 4#Olympiacos #LCDP4 @LaCasaDePapelTV pic.twitter.com/kvmZNK4cFR

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) April 3, 2020