Ασημάκη για κορωνοϊό: «Ενωμένοι θα νικήσουμε τον αόρατο εχθρό»

Η Ελλάδα μας, όπως και όλος ο πλανήτης είναι αντιμέτωπος μ έναν διαφορετικό εχθρό , μ’ έναν αόρατο εχθρό . Η μάχη πού καλούμαστε να δώσουμε είναι διαφορετική . Το να μείνουμε στο σπίτι σημαίνει ότι πολεμάμε τον εχθρό . Το να ακούμε τις συμβουλές των ειδικών σημαίνει ότι προστατευόσαστε και προστατεύουμε και τους γύρω μας. Ναι η ζωή μας έχει αλλάξει και θ’ αλλάξει κι άλλο σε όλους τους τομείς . Πρέπει να μείνουμε δυνατοί . Να μείνουμε ενωμένοι γιατί ανήκουμε όλοι στην ίδια ομάδα , στην Ελλάδα ! Θα νικήσουμε ! 🇬🇷#teamgreece #wewillwinthisbattle #anticovid19 #stayhome #staysafe #staystrong #stayunited