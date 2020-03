Ισπανία: Έκκληση στο ΝΑΤΟ για ιατρικό εξοπλισμό

Δραματικές ώρες ζει η Ισπανία λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης του κοροναϊού, με τη χώρα της Ιβηρικής να κατέχει το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό στον κόσμο θανάτων από κοροναϊό μετά από 738 καταγεγραμμένους την Τετάρτη.

Πρόκειται για τον μεγαλύτερο μέχρι στιγμής αριθμό σε μια ημέρα. Με 3.344 θανάτους, η Ισπανία ξεπέρασε τους 3.285 της Κίνας, ενώ υπενθυμίζεται πως η Ιταλία μετρά 6.820 θανάτους.

Τα κρούσματα αυξήθηκαν επίσης την Τετάρτη κατά 20% από την προηγούμενη ημέρα σε 47.610, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Ισπανίας.

Το ξέσπασμα του ιού έχει πλήξει σε μεγάλο βαθμό τη χώρα και έχει οδηγήσει το εύθραυστο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης σε τεράστια πίεση, ειδικά στην κεντρική περιοχή γύρω από τη Μαδρίτη, με το ένα τρίτο των κρουσμάτων και περίπου τα μισά από τα θύματα να παρουσιάζονται εκεί.

Για το λόγο αυτό, και σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσουν τον κοροναϊό, οι Αρχές της χώρας ζήτησαν από τους εταίρους στο ΝΑΤΟ κιτ διαγνωστικών εξετάσεων για τον ιό, αναπνευστήρες και προστατευτικό εξοπλισμό, στο πλαίσιο της παροχής διεθνούς βοήθειας της Συμμαχίας.

Όπως είπε ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της χώρας Μιγκέλ Βιλαρόγια, η Ισπανία κατέθεσε το αίτημα αυτό στο ΝΑΤΟ, το οποίο μπορεί να το διαβιβάσει στις ένοπλες δυνάμεις των κρατών μελών του.

Η βοήθεια θα μπορεί να διανεμηθεί σε πολίτες, είπε σε δημοσιογράφους ο ίδιος.

Οι στρατιώτες που έχουν αναπτυχθεί στην Ισπανία προκειμένου να συνδράμουν στις προσπάθειες της κυβέρνησης για να αντιμετωπίσει την πανδημία του κοροναϊού έρχονται αντιμέτωποι τραγικές και αποκρουστικές εικόνες, καθώς βρίσκουν ηλικιωμένους ανθρώπους εγκαταλελειμμένους και πεθαμένους στα κρεβάτια τους.

Όπως δήλωσε η υπουργός Άμυνας της χώρας, Μαργαρίτα Ρόμπλες, την Δευτέρα, τα μέλη της ειδικής μονάδας έκτακτων αναγκών εντόπισαν πτώματα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

«Κατά τη διάρκεια κάποιων ελέγχων, ο στρατός έχει βρει ορισμένους ηλικιωμένους απόλυτα εγκαταλελειμμένους, ενώ μερικοί ήταν νεκροί στα κρεβάτια τους» τόνισε χαρακτηριστικά η ίδια.

Ο στρατός έχει πλέον αρμοδιότητα να παρεμβαίνει στους οίκους ευγηρίας, μετά τους δεκάδες θανάτους που καταγράφηκαν σε διάφορα γηροκομεία, κυρίως στη Μαδρίτη και στην περιφέρεια Καστίλλη -Λα Μάντσα, στην κεντρική Ισπανία.

Την ίδια ώρα, οι εφιαλτικές εικόνες από τους διαδρόμους των ισπανικών νοσοκομείων μόνο σε εξελιγμένο σύστημα υγείας δυτικοευρωπαϊκής χώρας δεν παραπέμπουν και ήδη κάνουν τον γύρο του κόσμου.

Χαρακτηριστική είναι η ανάρτηση ενός Άγγλου, ο οποίος βρέθηκε σε νοσοκομείο της Ισπανίας.

Video of a hospital in Spain. Watch it. Watch it again with the volume up.

Now cancel that brunch.

Postpone that coffee meet-up.

Rain check that dinner with friends.

Sucks doesn’t it? But not as hard as this 👇#COVIDー19 #coronavirus #StayAtHome

pic.twitter.com/LM9BnFQf3E

— Ed Leon Klinger (@edleonklinger) March 22, 2020