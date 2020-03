Εύσημα του ΠΟΥ Ευρώπης στην Ελλάδα για τα «τολμηρά μέτρα»

Συγχαρητήρια για να «τολμηρά μέτρα» στο πλαίσιο περιορισμού διάδοσης του κοροναϊού έδωσε στην ελληνική κυβέρνηση ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Ευρώπης, Χανς Κλούγκε.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ Ευρώπης, Χανς Κλούγκε απένειμε, μέσω Twitter, συγχαρητήρια στο υπουργεία Υγείας και την ελληνική κυβέρνηση, γενικότερα, για τα «τολμηρά μέτρα» που έλαβε για τον περιορισμό εξάπλωσης του κοροναϊού.

«Συγχαρητήρια κύριε υπουργέ Βασίλη Κικίλια για τις τολμηρές προσπάθειες στην κοινωνική μετακίνηση, που κάνει το υπουργείο Υγείας και η ελληνική κυβέρνηση, ώστε να περιορίσει την εξάπλωση του COVID19» ανέφερε ο Κλούγκε.

Congratulations Minister @Vkikilias for the bold community mobilization efforts by the Greek Ministry of Health @YpYgGR & Government to contain & suppress #COVID19 outbreak. @WHO_Europe fully supports. https://t.co/5mfguquqBo

— Hans Kluge (@hans_kluge) March 23, 2020