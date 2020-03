Πανδημία ο κορωνοϊός – Ποια η διαφορά από την επιδημία

Άλλο να μιλάμε για έξαρση της γρίπης, άλλο για επιδημία και σίγουρα άλλο για πανδημία. Οι διαφορές είναι ουσιαστικές.

Μεγαλύτερη και ευρύτερη. Eπιδημία είναι μια μόλυνση από ιό σε μια μεγαλύτερη γεωγραφική περιοχή. Στην περίπτωση φερειπείν του κοροναϊού είχαμε επιδημία καθώς είχε μολύνει αρκετές περιοχές-χώρες του κόσμου, όχι τόσες όμως ώστε να χαρακτηριστεί ως «πανδημία».

Με την πιο κλασική έννοια, όταν μια επιδημία εξαπλωθεί σε πολλές χώρες ή περιοχές του κόσμου, θεωρείται πανδημία. Ωστόσο, ορισμένοι επιδημιολόγοι κατατάσσουν μια κατάσταση ως πανδημία μόνο όταν η ασθένεια παραμείνει σε ορισμένες από τις πρόσφατα πληγείσες περιοχές μέσω τοπικής μετάδοσης.

Για να το καταδείξουμε, ένας άρρωστος ταξιδιώτης με COVID-19 που επιστρέφει στις ΗΠΑ από την Κίνα δεν κάνει πανδημία, αλλά μόλις μολύνει λίγα μέλη της οικογένειας ή φίλους, υπάρχει κάποια συζήτηση.

Εάν προκύψουν νέα τοπικά κρούσματα, οι επιδημιολόγοι θα συμφωνήσουν ότι οι προσπάθειες για τον έλεγχο της παγκόσμιας εξάπλωσης απέτυχαν και θα αναφερθούν στην αναδυόμενη κατάσταση ως πανδημία.

Σήμερα, ο φονικός ιός έχει εξαπλωθεί σε 118 χώρες στον κόσμο, με πάνω από 124,775 κρούσματα, και έχει προκαλέσει τον θάνατο σε 4,585. Ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι o αριθμός των κρουσμάτων COVID19 εκτός Κίνας αυξήθηκε 13πλασιάστηκαν και οι χώρες που επηρεάζονται τριπλασιάστηκαν.

Δε θα μπορούσε να θεωρείται ακόμη επιδημία διότι «πλήττει» την πλειοψηφία των χωρών, με πολλά κρούσματα τα οποία αυξάνονται και με πολλούς θανάτους.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ (Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας), δρ. Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγιέσους, τόνισε ότι η λέξη «πανδημία» δεν πρέπει να χρησιμοποιείται «ελαφρά τη καρδία ή απρόσεκτα». «Είναι μία λέξη που μπορεί να προκαλέσει ανεξέλεγκτο φόβο ή την αδικαιολόγητη παραδοχή ότι δεν υπάρχει λόγος να πολεμούμε πια, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω θανάτους».

Πάντως, η αναβάθμιση του κοροναϊού σε «πανδημία» δεν αλλάζει κάτι όσον αφορά στην αποστολή του ΠΟΥ και την εκτίμησή του για τον κίνδυνο του κοροναϊού.

Ο Γκεμπρεγιέσους έκανε λόγο για μία κρίση που επηρεάζει όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η συντριπτική πλειονότητα των κρουσμάτων εντοπίζεται σε τέσσερις χώρες

O πρόεδρος του ΠΟΥ επανέλαβε για άλλη μία φορά ότι η συντριπτική πλειονότητα των κρουσμάτων του κοροναϊού εντοπίζονται μόνο σε τέσσερις χώρες: την Κίνα, τη Νότια Κορέα, την Ιταλία και το Ιράν. Στην Κίνα και τη Νότια Κορέα, μάλιστα, η επιδημία του κοροναϊού έχει αρχίσει να περιορίζεται.

Είναι χαρακτηριστικό πάντως ότι η Νότια Κορέα έχει λιγότερη αύξηση αριθμού νεκρών σε σχέση με την Ιταλία. Στην περίπτωση της Ιταλίας, τα πράγματα ίσως να εξελίχθηκαν τόσο άσχημα επειδή υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό πληθυσμού που η ηλικία του ξεπερνάει τα 65-70 έτη. Οι μεγαλύτερες ηλικίες άλλωστε είθισται να έχουν συγχρόνως και άλλα προβλήματα υγείας.

Η ανακοίνωση του ΠΟΥ και η μετατροπή του προσδιορισμού «επιδημία» σε «πανδημία» είναι αποτέλεσμα των κρουσμάτων, του αριθμού των χωρών και των θανάτων που έχουν σημειωθεί παγκοσμίως.

🚨 BREAKING 🚨

«We have therefore made the assessment that #COVID19 can be characterized as a pandemic»-@DrTedros #coronavirus pic.twitter.com/JqdsM2051A

— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 11, 2020