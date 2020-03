ΠΟΥ: Πανδημία ο κορωνοϊός

Πάνω από δύο μήνες μετά την πρώτη εμφάνιση του κοροναϊού στην επαρχία Ουχάν της Κίνας και της μετέπειτα σταδιακής εξάπλωσης του σε όλον τον κόσμο, o Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε «πανδημία» τον Covid-19.

«We have therefore made the assessment that #COVID19 can be characterized as a pandemic»-@DrTedros #coronavirus pic.twitter.com/JqdsM2051A

— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 11, 2020